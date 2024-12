Caso Loan: los impactantes mensajes del colaborador que apareció muerto

A más de seis meses de la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años que desapareció en Corrientes, se conocieron mensajes que envió Alejandro “Pata” Mendoza, un importante colaborador del caso, antes de que lo encontraran muerto.

En uno de los audios, Mendoza explicó por qué se alejó del caso y manifestó sus dudas sobre el procedimiento. “Yo me fui el 3 de agosto, cuando vi que vino un perito que no peritaba”, indicó el “Pata”.

Luego, en otro de los mensajes, Mendoza habló sobre el abogado de la familia de Loan, Roberto Méndez, y detalló: “Con Roberto Méndez nos conocemos desde hace tiempo y con él abrí el grupo de cazadores y denunciamos a Flora y Fauna por las barbaridades que estaban haciendo, pero cuando Méndez fue el abogado de la causa me dejó de lado”. “Méndez me empezó a dejar de lado, no me convocaba”, sostuvo.

Sin embargo, uno de los hechos que más llamó la atención fue el último mensaje que Mendoza posteó en sus redes sociales. "No creo llegar a pasar las fiestas, si ofendí a alguien pido disculpas, y si alguien se lo merece que Dios lo perdone", publicó.

La muerte del “Pata” Mendoza

El martes pasado, un importante colaborador del caso Loan falleció. Se trata de Alejandro "Pata" Mendoza, quien fue hallado sin vida en la localidad de Esquina, Corrientes. Mendoza era una reconocida figura en la comunidad correntina y participaba en diferentes actividades y causas de la ciudad, a través del grupo "Cazadores auto convocados".

Se desconocen las causas de la misteriosa muerte. Foto: X

Según trascendió, “Pata” Mendoza fue uno de los colaboradores que trabajó en los operativos de rastreo del menor. Además, había denunciado por "abuso de autoridad" a funcionarios de Fauna por los controles realizados en rutas nacionales.