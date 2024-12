Estafa multimillonaria: una inmobiliaria vendía hasta tres veces el mismo departamento

La inmobiliaria de la familia L'Abbate está siendo investigada por la Justicia por la estafa a al menos 50 personas en relación con la compra de departamentos y otros inmuebles. Las víctimas denuncian un fraude multimillonario en el que los dueños de la empresa habrían duplicado los boletos de compraventa de las propiedades.

La casa propia es un sueño cada vez más difícil de alcanzar, pero sigue motivando a cientos de miles de argentinos a ahorrar durante gran parte de su vida. Este es el caso de Andrea Gerez, quien compró un departamento en el primer piso del edificio ubicado en Manzoni 141, en el barrio porteño de Villa Luro, por aproximadamente 60 mil dólares.

El infierno para Andrea comenzó cuando se enteró de que en el departamento que había comprado con el ahorro de toda una vida estaba viviendo otra persona.

"Estuve pagando durante seis años. Yo llego a la constructora Induplack por la inmobiliaria Predial, las famosas 'cuotitas Predial'. Fui a reclamar a ambas al mismo tiempo. Predial me dijo que ellos solo eran el nexo, e Induplack me explicó que hubo un error administrativo y que el departamento se vendió dos veces. Me aseguraron que lo iban a resolver y me ofrecieron un departamento en otro edificio", contó Andrea.

Parecido a un esquema piramidal

La víctima de la estafa relató que cuando fue a tocar el timbre de la persona que vivía en su departamento, el inquilino bajó y le dijo: "Te pasó lo mismo que a mí. Yo compré el sexto piso y había otra persona viviendo, entonces me pasaron al primero". Luego, a Andrea le dieron la llave de otro departamento en un edificio cercano que no está terminado. "Está inhabitable, no tiene baño, no tiene cocina ni las conexiones eléctricas. Además, es de menos de la mitad del tamaño del departamento que había comprado", agregó.

Hay características comunes entre esta estafa y los modelos piramidales. Los compradores pagan a un fondo común y, en el contrato, se les promete que en dos años recibirán el departamento. Cuando las víctimas notan que se trata de una estafa, suelen quedarse con un departamento sin terminar y en peores condiciones por no perder todo su dinero. Mientras tanto, estos empresarios continúan vendiendo los mismos departamentos a nuevas víctimas.

El abogado de Andrea, explicó cómo opera presuntamente esta empresa fraudulenta: "Cierran los primeros emprendimientos, muestran un avance y los inversores piensan que todo va bien. En un momento, la obra se frena y comienzan con otro proyecto. Esa es la mecánica que utilizan".

“Todos los que viven en este edificio lo saben, pero al no querer perder lo poco que tienen, se aferran al departamento y se quedan ahí. El edificio no está en condiciones, pero prefieren eso antes que alquilar”, sostuvo la víctima.