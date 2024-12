Tras ser condenado a prisión perpetua, cuál es la estrategia del doble parricida de Vicente López

Mónica Chirivín, la abogada de Martín del Río, el condenado el viernes a prisión perpetua por el doble parricidio de sus padres en Vicente López en 2022, confirmó que apelará la sentencia dictaminada por la jueza María Coelho, luego de que un jurado popular lo haya encontrado culpable de los crímenes de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso.

La defensora mencionó: “No nos olvidemos que hay un jurado contaminado, que es algo que ya se sabía y que la fiscalía tenía un dominio absoluto de las pruebas, así que está todo como se esperaba”.

Asimismo, explicó: “Lo bueno de esto es que hay más de 20 reservas que se hacen para la casación y bueno, iremos allí y ahí todas las irregularidades y barbaridades que se cometieron, saldrán a la luz”.

Además, la letrada detalló: “Tal vez se revierta como corresponde, pero no me quejo del veredicto, yo estoy muy conforme con mi trabajo y con lo que hemos hecho. Es muy difícil todo, es la sensación esperaba, a mí no me sorprende”.

Por otro lado, comentó que durante el debate “fueron constantes las objeciones que formulaba la fiscalía y no se nos dejó, a veces, ni repreguntar ni tampoco incorporar prueba, si bien ya se había estipulado la incorporación en las audiencias preliminares”.

Las víctimas del doble parricidio. /Foto: archivo.

“La fiscalía hacía lo que se le daba la gana, pero sabíamos que esto podía pasar porque tienen elementos tecnológicos que no los tiene nadie”, agregó la abogada.

En cuanto a la salud del doble parricida, mencionó que "su salud está muy deteriorada".

“Era previsible que esto pasara y tengo formuladas no menos de 20 reservas en los cinco días de juicio. Así que estamos muy tranquilos para ir a casación”, cerró Chirivín, dejando en claro que la condena por el momento no quedará firme.