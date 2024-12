Video: así fue el brutal robo que sufrió la streamer Milica

La streamer Micaela Ybañez, mejor conocida como Milica, sufrió un violento robo mientras realizaba un vivo dentro de su auto. La secuencia quedó registrada por la cámara del celular.

En las últimas horas, se viralizó un video a través de las redes sociales, en el que se ve el momento en el que Milica y Nico Acosta, manager del boxeador Sergio “Maravilla” Martinez, sufrieron un robo mientras hacían un vivo.

Durante el video, se ve que ambos conversaban dentro del vehículo y en un momento, por el lado del conductor, un motochorro rompió el vidrio del auto y le robó el celular. Tras el incidente, la cámara del teléfono registró como el delincuente se subió a la moto y se dio a la fuga.

Afortunadamente, la streamer no resultó herida de gravedad. Sin embargo, a través de su cuenta de X, Milica comentó que el robo le generó un fuerte impacto emocional. “Fuera de meme estamos bien, me corté un poco porque me cayó todo el vidrio”, expresó y concluyó: “Último irl (In Real Life) calle porque me rompieron el vidrio del auto para robarme el celular”.

Así le robaron el celular a Milica mientras hacía un vivo

Otro robo a un streamer en la calle

En 2023, el streamer Brunenger vivió un episodio similar mientras estaba transmitiendo en vivo, en la Avenida Belgrano 2950, en la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, en el video que se viralizó, se ve el momento en el que un delincuente rompe el vidrio del auto y se abalanza sobre el streamer para robarle el celular.

Video: el momento en el que el streamer Brunenger fue asaltado

Tras el robo, muchos de sus seguidores lo criticaban porque “se regaló” al mostrarse muy distraido y con sus equipos tecnológicos a la vista. Finalmente, el streamer volvió a su casa para seguir trasmitiendo y llamó a las autoridades policiales para denunciar lo ocurrido.