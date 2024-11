El Dipy fue denunciado por abuso sexual y extorsión

El músico David Adrián Martínez, mejor conocido como "El Dipy", fue denunciado por los delitos de abuso sexual y extorsión. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los presuntos hechos habrían ocurrido entre el mes de octubre de 2023 y el mes de mayo de 2024.

De acuerdo al escrito de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, la denunciante, identificada como M.C.A.M, dijo haber conocido al músico en un bar en octubre de 2023.

"Lo conocí personalmente en el mes de octubre de 2023, el día 25, cuando me invitó por WhatsApp al bar Hammer en la calle Ayacucho, San Martín, PBA, donde tocaba como DJ. Previo a esto, se había contactado conmigo agregándome a Instagram, empezamos a hablar y nos intercambiamos los teléfonos, continuando el diálogo por WhatsApp", comienza la declaración. Además, la joven detalló que ambos militaban para el partido La Libertad Avanza.

Según la denunciante, aquella noche el excandidato a intendente de La Matanza por LLA le habría insistido en consumir drogas. Sin embargo, ella no accedió, aunque contó que en un momento comenzó a sentirse mareada. “Le dije al aludido que me iba a mi casa. No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo”, mencionó. Luego, ambos se fueron se fueron juntos al departamento de "El Dipy" en el barrio porteño de Villa del Parque donde tuvieron relaciones sexuales. La mujer señaló que cree que el acto sexual fue consentido, pero hizo énfasis en que estaba muy mareada y que no se acuerda muy en detalle lo que sucedió aquella noche.

“El Dipy” y la denunciante militaban para el partido La Libertad Avanza. Foto: Twitter @eldipyok.

"Al cabo de un mes, empecé a notar aspectos de su actitud que me parecieron violentos, precisamente, a partir del día que Javier Milei ganó las elecciones, creo que fue el 19 de noviembre de 2023, cuando estaba festejando en el búnker de LLA con mis amigos y él me empezó a llamarme constantemente y con mucha insistencia, a pesar de que no lo atendía", detalla el escrito.

La mujer agregó que hubo un momento en el que ella se encontraba sin trabajo y en ese entonces, el músico le ofreció un cargo público. "Me dijo que me iba a llevar a trabajar con él, que me despreocupara. Esto no sólo que nunca sucedió, ya que no me ayudó en ningún momento a conseguir trabajo, sino que lo usó en mi contra para continuar viéndonos bajo la presión de que si no lo hacía no accedería al puesto laboral", señaló la denunciante. La mujer explicó que en ese momento "El Dipy" se aprovechó de su vulnerabilidad para extorsionarla y manipularla.

Asimismo, en la denuncia se destaca que el 15 de marzo de 2024 el músico la citó en su casa con la excusa de hablar sobre novedades de trabajo. Sin embargo, eso no sucedió, ya que ese día "El Dipy" abusó sexualmente de ella. "Se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar", detalló la joven.

El segundo hecho de violación ocurrió el 17 de abril. Ese día, el músico la citó con el mismo pretexto de trabajo. Cuando estaban sentados en uno de los sillones del living, "El Dipy" se abalanzó sobre la mujer, le sacó la ropa y abusó de ella. "Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales", mencionó.

"El Dipy" la habría violado en tres ocasiones. Foto: NA

El tercer y último hecho de violación habría ocurrido el 16 de mayo de este año. "Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living y otra vez se tiró encima de mí", sentenció la denunciante.

Por último, la víctima remarcó nuevamente que el músico se aprovechaba de su vulnerabilidad y la manipulaba. "Martínez se aprovechaba de mi situación de hipervulnerabilidad por la falta de trabajo y la urgencia económica por la que pasé a consecuencia y me extorsionaba con la supuesta propuesta laboral para someterme sexualmente", concluyó. Además, la mujer informó que resguardó todas las conversaciones que mantuvo con "El Dipy" y por este motivo, le entregó su celular a la Justicia.