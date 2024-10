Quién era Liam Payne, la estrella de One Direction que murió tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires

El cantante británico y exintegrante de la banda juvenil One Direction Liam Payne murió el miércoles en Buenos Aires, Argentina, según informó la policía local.

Payne, de 31 años, perdió la vida tras caer del tercer piso de un hotel en la capital del país sudamericano.

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso la BBC, los agentes llegaron al sitio luego de recibir una llamada en la que se les "informó de un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol".

Tras conocerse la noticia, decenas de personas comenzaron a reunirse afuera del hotel, para rendirle homenaje al cantante que apareció por primera vez en el radar del pop cuando era un joven de 14 años con cara de niño que se presentaba a las pruebas del programa de TV The X Factor en 2008.

“Debería concentrarme en mis deberes de la escuela, pero pienso demasiado en cantar”, dijo antes de su primera audición, con su acento de Wolverhampton -una ciudad en el centro de Inglaterra- y su tupido flequillo.

“Es un sueño y me encantaría hacerlo”.

A Liam (centro) lo pusieron en una banda con (izquierda-derecha) Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik en The X Factor. Getty Images

Su interpretación de “Fly Me To the Moon” impresionó a los jueces, al igual que su encanto juvenil: demostró su descaro al guiñar un ojo en mitad de la canción a Cheryl, la estrella de la banda Girls Aloud y parte del panel de jueces.

Pero otro de los jueces, Simon Cowell, no estaba muy convencido de que estuviera preparado, así que le dijo que hiciera sus exámenes de bachillerato y volviera dentro de dos años.

One Direction

Liam hizo precisamente eso y en 2010 volvió a audicionar con otra canción clásica, “Cry Me A River”. Todas las piezas que faltaban se habían acomodado en su sitio.

Cuando empezó a cantar, los ojos de Cowell se iluminaron al comprobar la nueva madurez y el carisma de Liam. Sea cual sea el factor X, Liam lo tenía.

Los jueces aún tenían que tomar una decisión difícil ese año, así que durante una discusión sobre a quién salvar, decidieron que podían conservar a cinco chicos juntándolos en un grupo.

Liam, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles fueron informados de que ahora eran una boy band, y así nació “One Direction”.

Ese año no ganaron en The X Factor, sino que quedaron terceros por detrás de Matt Cardle y Rebecca Ferguson en una final que vieron 17 millones de personas. A Payne la fama le llegó repentinamente cuando aún era muy joven, como le ocurrió a todos los integrantes de One Direction. Foto: Getty Images

Pero Cowell sabía reconocer lo que era bueno. Los fichó para su discográfica y, tras esperar nueve meses para lanzar su primer sencillo, pronto superaron a sus rivales.

Ese sencillo fue “What Makes You Beautiful”, un clásico del pop instantáneo que fue directo al número uno, el primero de cuatro éxitos en las listas de Reino Unido en los cuatro años siguientes.

El peso de la fama

Liam era considerado como el más sensato. En 2019 le comentó al periódico británico The Guardian cómo había sido una de las primeras estancias del grupo en un hotel.

“Había platos que se lanzaban por la ventana, colchones que montábamos por las escaleras, y el gerente me llamaba diciendo: 'Tienes que arreglar esto'”.

La fama repentina era mucho para asimilar. En 2020, Payne dijo en un programa de BBC Radio 1 que se sentía “realmente bastante tenso por muchas de las cosas que estaban pasando” en ese momento.

“Era difícil divertirse a veces en esa circunstancia cuando había tanta presión”. One Direction en 2015. FOto: Getty Images

Pero al cabo de un año, aprendió a relajarse. “Y cuanto más nos divertíamos, más éxito teníamos”.

One Direction inspiró una manía pop total: estadios llenos de fans adolescentes gritando, miles acampando fuera de sus hoteles, 70 millones de discos vendidos.

“Estaba muy confundido con la fama cuando todo sucedió”, le comentó a la BBC en 2019, “y aprender a ser una persona fuera de tu trabajo fue difícil. Pero ahora siento que lo entiendo. Soy un chico con suerte”.

Tensiones en el grupo

Con el paso del tiempo, Liam descubrió un talento para componer canciones además de cantar. La mitad de los últimos dos álbumes tiene canciones suyas como “History”, “Steal My Girl” y “Story Of My Life”.

Sin embargo, las tensiones en la banda aumentaron a medida que volvía la presión.

En 2022, Liam declaró en podcast que las cosas habían estado a punto de llegar a las manos. “Hubo un momento en el que hubo una discusión entre bastidores, y un miembro en particular me tiró contra la pared”, dijo, sin nombrar al compañero de banda en cuestión.

Estaba claro que el final de One Direction estaba cerca. “En cada concierto, todo era muy incierto”, explica. “Poco a poco fui perdiendo el rumbo”.

Liam recurrió al alcohol y continuó bebiendo después de que la banda entrara en una “pausa temporal” en 2016.

“Fue un comportamiento muy errático por mi parte: salía demasiado de fiesta”, declaró a la BBC.

La vida después de One Direction

Luego de One Direction, Liam inició una carrera como solista con el debut de su sencillo de 2017 “Strip That Down”, con el rapero estadounidense Quavo, alcanzando el número tres y siendo nominado a dos Premios Brit (son los premios anuales de la Industira Fonográfica Británica). Paye colaboró con Rita Ora en la canción “For You”. Foto: Getty Images

Su colaboración con Rita Ora en la canción “For You” -de la banda sonora de “Cincuenta sombras liberadas”- alcanzó el número ocho y obtuvo otra nominación a los Brit.

Y ocho años después de que le guiñara el ojo a Cheryl cuando tenía 14 años en la sala de audiciones de Factor X, ambos comenzaron una relación. Tuvieron un hijo, Bear, en 2017, pero se separaron en 2018.

Payne se comprometió con la modelo Maya Henry en 2020, pero más tarde lo cancelaron.

A principios de este mes, ella dijo en las redes sociales que el cantante le había estado enviando recientemente mensajes no deseados en repetidas ocasiones.

Tras su relación con Henry , estuvo con la influencer estadounidense Kate Cassidy desde 2022. Cheryl y Liam estuvieron juntos dos años. Foto: Getty Images

En los últimos años Payne padeció problemas de salud, y en 2023 fue hospitalizado dos veces, al parecer por problemas renales.

En un video publicado en su cuenta de YouTube ese mismo año dijo que había pasado un tiempo en rehabilitación y habló de sus esfuerzos por dejar de beber: “Me convertí en alguien a quien ya no reconocía. Y estoy seguro de que ustedes tampoco”.

Payne tenía dificultades para mantener el éxito en su carrera como solista.

El sencillo “Teardrops”, lanzado en marzo, no llegó a las listas de éxitos, y hubo noticias de que un segundo álbum como solista y un documental sobre su vida habían quedado en suspenso.