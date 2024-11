Aberrante: se pidió un uber para volver a su casa y fue acosada sexualmente por el chofer

Una joven de 22 años denunció que fue acosada sexualmente por el chofer de un Uber. Tras realizar la denuncia, al menos unas nueve mujeres se contactaron con ella a través de las redes sociales y le aseguraron haber sufrido situaciones similares con el mismo hombre.

El aberrante hecho ocurrió el domingo pasado, cerca de las 6 de la mañana en la ciudad de Rosario, cuando la joven pidió un Uber para regresar a su casa. En diálogo con el medio De 12 a 14, Antonella contó a detalle la terrible situación que le tocó vivir el pasado fin de semana.

"Los Uber, la mayoría de las veces te hacen sentar adelante. Apenas me subí, me empezó a decir que le había alegrado la mañana y me puso la mano sobre la pierna”, relató Antonella. Y agregó: “Cuando me doy cuenta se estaba tocando por encima de la ropa".

Además, la joven detalló que cuando se intentó bajar del auto, el conductor no se lo permitió. "Me quise bajar en una estación de servicio, pero tenía las puertas trabadas. No sabía si me iba a poder bajar del auto", dijo angustiada. Sin embargo, a los pocos minutos, el Uber volvió a parar y afortunadamente, la joven logró escapar. “A los pocos minutos, volvió a parar y cuando pude me bajé corriendo del auto. Él se escapó inmediatamente", explicó.

Tras el intento de acoso, la joven expuso al chofer en sus redes sociales y presentó la denuncia en la Fiscalía. Según comentó la joven, al menos unas nueve mujeres se contactaron con ella a través de las redes y le aseguraron haber sufrido situaciones similares con el mismo hombre.

Por último, la joven manifestó que hubo gente que le brindó información sobre el presunto acosador. "Me dijeron que era un pastor de una iglesia de Villa Gobernador Gálvez. No solamente trabaja en Uber, sino que es remisero y trabaja para otras aplicaciones", señaló Antonella. "Hay gente que me apoyó y también recibí otros comentarios negativos. Algunos amenazaron con violarme", concluyó la joven.