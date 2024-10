El fuerte exabrupto de Cúneo Libarona contra la supuesta víctima de los rugbiers franceses

El caso de los rugbiers franceses puede llegar a su fin. Este viernes la fiscalía llevará a cabo una audiencia en la cual se tratará el posible sobreseimiento de Hugo Auradou y Oscar Jégou, ambos de 21 años. La causa en su contra comenzó el pasado 7 de julio (apenas tres meses atrás), cuando una mujer mendocina los denunció a ambos de haber abusado de ella en la habitación de un hotel. El relato de la víctima fue perdiendo peso con el paso de las semanas. Rafael Cúneo Libarona, abogado defensor de los rugbiers, habló con MDZ Radio 105.5 FM y despotricó contra la denunciante.

El caso adquirió un nuevo nivel de notoriedad cuando se filtraron unos audios que la denunciante le había mandado a su mejor amiga después del encuentro con los rugbiers. En ellos, la mujer dio mucho detalles que, desde la defensa, argumentaron que eran prueba del consentimiento de todas las partes.

"Este hecho nunca sucedió. Al principio parecía que era un horror, una atrocidad. Y después nos dimos cuenta que era todo falso", contó.

"La mejor amiga es la que aporta los audios. A ver si me entienden, ¿por qué no los presentó esta chica, la denunciante? ¿Por qué no nos dijo que había disfrutado tanto esa noche? Cómo puede ser que haya dicho que un joven morocho, atractivo, de una pija hermosa dice, y que después lo trate de violador?", declaró el abogado.

Otra prueba que se suma contra la denuncia es el hecho de que dos hematólogas aseguraron que la víctima sufre de von Willebrand, una deficiencia en el cuerpo que ayuda a las plaquetas de la sangre a aglutinarse y adherirse a la pared de los vasos sanguíneos, generando 'hematomas' muy fácilmente.

Los rugbiers regresaron en septiembre a su país natal y ya se encuentran compitiendo nuevamente. Cúneo Libarona aseguró que "hace mucho tiempo que no tengo un caso tan contradictorio, tan incoherente". El informe de los peritos también desacreditó los dichos de la supuesta víctima en su momento.

Por lo pronto, la abogada de la denunciante presentó nuevas pruebas durante la audiencia. Y ahora queda esperar la decisión que tome la jueza Eleonora Arenas sobre el caso.

