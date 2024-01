"Es un hijo de p...”: la dura respuesta del padre de Tomás Tello contra el ministro de Seguridad

En medio del dolor por la trágica pérdida de su hijo, Tomás Tello, su padre, Daniel Tello, apuntó con dureza al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien había responsabilizado a la víctima por no denunciar las amenazas que sufrió antes de ser asesinado de una puñalada en Santa Teresita.

"Es un cararrota, es un hijo de p..., no me puede decir esto ahora. ¿Él quiere decir que mataron a mi hijo por culpa mía? ¿Quiere decir que el culpable fui yo por no haber hecho la denuncia? Mataron a mi hijo por culpa mía, ¿eso quiere decir?", expresó Daniel Tello visiblemente consternado por las declaraciones del funcionario de seguridad.

Familiares de Tomás Tello. Foto: Archivo.

Alonso, titular de la cartera de Seguridad bonaerense, se había referido al caso mencionando la fiesta en la que se originó el conflicto entre Tomás y los detenidos por el crimen. Además, abordó el tema de las amenazas sufridas por la víctima días antes y la falta de denuncia.

Ante esto, Daniel Tello rechazó las acusaciones, indicando: "No saben trabajar, no saben hacer nada. Solo saben decir 'fue culpa tuya' o 'fue por esto'".

El padre de la víctima también cuestionó el accionar policial durante la temporada de verano en la Costa Atlántica, sugiriendo que la presencia policial podría haber evitado la tragedia. "Esto se hubiese evitado si los policías hubiesen estado trabajando en ese momento", afirmó.

Momento en que Tomas es apuñalado. Foto: Artchivo.

En cuanto a la solicitud de justicia, Daniel Tello fue contundente: "Cada uno que levantó y tiró una botella, que lo pateó y que le pegó, tiene que estar preso para el resto de su vida". Además, manifestó su disposición a tomar medidas si la justicia no actúa: "Si no los meten presos, me voy a hacer cargo yo".

Sobre la investigación, el padre reveló que la familia tuvo que buscar testigos que no se habían presentado y proporcionó detalles sobre el posible autor material del crimen: "Al declarar, uno afirma quién lo apuñaló, supuestamente le da el cuchillo al de remera amarilla que se ve en el video y después lo devuelve".

El caso sigue generando conmoción en la comunidad, mientras la familia de Tomás Tello exige respuestas y justicia por la trágica pérdida de su ser querido.