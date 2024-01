Tras años de hostigamiento, se mató la exnovia del futbolista Junior Benítez

Anabella Ayala, exnovia del futbolista Junior Benítez, se quitó la vida luego de sufrir el hostigamiento de su expareja durante varios años. La triste noticia fue confirmada por su familia.

Actualmente, el exfutbolista de Boca, Lanús y Argentinos Juniors se encuentra detenido a la espera de un juicio oral, imputado por “coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia”.

Ayala había sufrido agresiones y amenazas, al igual que su familia. Los hechos que fueron denunciados comenzaron a ocurrir en enero del 2021, cuando el imputado amenazó con un arma de fuego al padre de la joven, además de prender fuego algunas pertenencias de quien fuera su pareja.

Benítez también fue denunciado por destruir la “totalidad de archivos contenidos en la notebook propiedad de la familia Ayala sin contar autorización para ello”, todo esto “en un contexto de violencia de género”.

Más adelante, el futbolista desobedeció la restricción de acercamiento y amenazó a los padres de Ayala, así como también a su hermano.

Finalmente, el acusado volvió a incumplir con la perimetral y dañó las llantas de su exsuegro, Juan Carlos, quien en declaraciones a la prensa contó que “ella (por Anabella) se escapó de México, yo le tuve que sacar un pasaje a escondidas para que él no se enterara que volvía a Buenos Aires. Ella solo me decía que se quería volver, nunca mencionó que él la golpeara, pero no quería que Oscar (Benítez) se enterara de que quería volver a Buenos Aires porque él no le permitía siquiera salir. Le había llegado a romper toda su ropa para que no se fuera”.

Benítez fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por los delitos de “violación de domicilio, amenazas y lesiones leves agravados por el contexto de violencia familiar, resistencia a la autoridad y lesiones leves”.

En febrero del año pasado volvió a ser arrestado y el juicio estaba pronto a realizarse.

Benítez y Ayala convivieron en México entre el 2018 y el 2019, cuando el futbolista fue fichado por Atlético San Luis. Ella se volvió a la Argentina después de haber sufrido violencia de género.

Una prima de la víctima contó a TN que la joven “no aguantó” y que se quitó la vida debido al hostigamiento que padecía desde hace años por parte de Benítez.