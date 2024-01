La escalofriante revelación del padre de Tomás Tello sobre los asesinos de su hijo

Daniel Tello, el padre del joven asesinado por una patota en la localidad balnearia de Santa Teresita , contó que el supuesto autor del crimen “lo andaba buscando” por no haberlo dejado entrar a una fiesta previa a la Navidad.

“Hubo una fiesta de despedida de año en la casa de mi hijo y supuestamente al asesino no lo dejaron entrar, hubo una discusión, se empezaron a pelear, yo llego, los separo, me los llevo a una cuadra para que nadie haga nada y me terminan matando a mi hijo”, relató el hombre.

En declaraciones a TN, el padre de Tomás Tello (18) subrayó que los atacantes “lo andaban buscando por no haberlos dejado entrar”.

La víctima./Foto: gentlleza.

“Lo corrieron seis cuadras, lo mataron a botellazos, lo apuñalaron y no está más. Fueron unos cobardes y la Policía no hizo nada”, se quejó. Y agregó: "Fueron más, no sólo los nueve" detenidos.

También el papá de Tomás criticó el accionar policial en la noche del asesinato, ya que afirmó que “el 60% de Santa Teresita estaba en la Costanera” y “siempre pasa lo mismo” en los festejos de fin de año. “Fue zona liberada”, concluyó.