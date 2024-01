Aníbal Lotocki se refirió a su vida tras la rejas: “No debería estar acá”

Aníbal Lotocki, el médico detenido en el penal de Ezeiza desde octubre del año pasado, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con eltrece. Lotocki, quien lleva más de 85 días tras las rejas, se mostró en desacuerdo con su prisión preventiva y habló sobre los motivos que llevaron a la Justicia a tomar esta decisión.

"No esperaba este presente, no estaba en mis planes. No me parece algo justo hacer una prisión preventiva sin tener ningún tipo de condena. No debería estar acá", expresó Lotocki en la entrevista. Según él, la medida se tomó luego de que cambiara su domicilio sin aviso debido a los escraches que sufría en su casa. El médico alega que este cambio fue malinterpretado y se utilizó como argumento para imponer la prisión preventiva.

Indignado, Lotocki añadió: "La cuestión es que si soy absuelto, pagué un montón de tiempo de prisión siendo inocente."

Aníbal Lotocki. Foto: Archivo.

En la entrevista, Aníbal Lotocki también detalló cómo son sus días en la cárcel de Ezeiza. Comentó que realiza actividades como gimnasia y dedicó mucho tiempo a la lectura y al estudio. Describió su rutina diaria, que comienza a las 7:30 cuando les permiten salir de la celda para calentar agua o tomar café.

Asimismo, Lotocki manifestó que, al estar encerrado, tiene tiempo para reflexionar y escribir, incluso reveló que está trabajando en un libro que espera publicar en los próximos meses.

Sobre la convivencia en prisión, destacó la cordialidad entre los detenidos en el pabellón de buena conducta, describiéndolos como gente tranquila, humanitaria y generosa.

En paralelo, el médico desmintió la existencia de privilegios en el penal de Ezeiza y reveló que enfrenta dificultades para recibir tratamientos médicos.

Lotocki, quien lleva más de 85 días tras las rejas. Foto: Archivo.

“Las celdas son muy pequeñas. Ahora con los días de calor pedí un ventilador porque sufro un trastorno de transpiración excesiva y hago un tratamiento dos veces al año que acá no lo pueden hacer porque es costoso”, detalló. Y agregó: “Fui al médico y me recomendó tener un ventilador. Me dijeron que tenía que pedirlo por el juzgado, el juez lo autorizó y ahora el servicio no me lo quiere dar”.

Consultado sobre las denuncias de mala praxis en su contra, Lotocki defendió su accionar.

“No son víctimas, son denunciantes. Yo siempre lo dije, yo usé un producto aprobado por la ANMAT. La verdad es que no veo que haya hecho nada grave. Me condenaron por un efecto colateral que supuestamente produce el producto”, dijo.

Ante las especulaciones sobre una estrategia legal, Lotocki negó rotundamente y concluyó la entrevista expresando que no está preocupado y que "duerme tranquilo", añadiendo que espera tener noticias favorables respecto a su situación legal.