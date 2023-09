Cómo la encontraron y qué dijo la mujer que desapareció misteriosamente en el Parque San Martín

En los últimos 10 días, el paradero de Carolina Fernanda Pizarro (31) fue un misterio y provocó mucha preocupación y alarma en sus familiares y entre los investigadores policiales y judiciales de Mendoza; al punto que se le solicitó a los medios de comunicación la difusión del rostro de esta mujer para que la población colabore eh su búsqueda. Apareció sana y salva, a pesar de que hubo temor de un desenlace grave.

El trasfondo de este caso era inquietante, porque todos sospechaban que Carolina durante su desaparición permanecía con su pareja, un hombre con quien estaba vigente una prohibición de acercamiento debido a que un tiempo antes la había golpeado al punto de ocasionarle algunas lesiones.

"Un día me la trajeron a mi casa toda lastimada. Le había dado una paliza", contó Ángel, el papá de esta joven. "Después de eso este muchacho fue a la cárcel cerca de un mes, aunque le terminaron dando domiciliaria con una tobillera, y quedó ahí en las churrasqueras", agregó el hombre.

Ángel hace referencia al predio donde cientos de amigos, turistas y familias comen asados en el Parque San Martín: las tradicionales churrasqueras ubicada en el pulmón verde de los mendocinos.

Las churrasqueras del Parque./FOTO: GENTILEZA

Es que en ese lugar la Justicia le habilitó la detención domiciliaria a este sujeto, aunque Carolina se fue a vivir con él, sin respetar la medida de no contacto impuesta.

Allí pasaron juntos varios días, "hasta que mi hija se peleó con la encargada de las churrasqueras, discutieron y se fue. Llegó la Policía y él (el novio de la mujer) se fue detrás de ella. Supuestamente iba a llevarle una mochila, pero se terminó arrancando la tobillera y no volvieron a verlos a ninguno, desaparecieron", explicó Ángel.

Ese episodio ocurrió el 21 de agosto pasado, y días después la familia Pizarro radicó al denuncia de averiguación paradero al no tener noticias de Carolina. "Estábamos con el proceso de revinculación de sus hijos, porque yo tengo a cargo sus cuatro chicos, y perdimos todo tipo de contacto. No sabíamos nada de ella", señaló el señor.

En el contexto del caso, las medidas de investigación se activaron rápidamente para dar con ambos. Hubo rastrillajes en el Parque y se rastrearon sus celulares, pero todo sin avances. Crecía la preocupación.

Su aparición

Cuando la búsqueda era intensa y aumentaban las sospechas luego de 10 días, el Ministerio Público Fiscal confirmó este viernes que habían localizado a la joven.

"Se informa que Carolina Fernanda Pizarro ha aparecido en buen estado de Salud. Se presentó ante las autoridades de la Oficina Fiscal 10; y en las próximas horas se le tomará declaración", detallaron en un comunicado.

La mujer llegó a la mencionada fiscalía, ubicada en Maipú, mismo departamento el que vive su familia, en el distrito de Coquimbito. Si bien no ha trascendido su declaración formal, lo primero que manifestó en la dependencia es que no había sido víctima de ningún delito, que se ausentó por decisión propia, pernoctó en otro lugar y que todos estos días estuvo trabajando.

Si de esta versión no sale algún elemento que la haga entrar en contradicción, no se abrirá ninguna investigación que la tenga involucrada. Ya la causa de la averiguación paradero se archivó en la Fiscalía de Homicidios.

Mientras, en la Unidad de Violencia de Género deberán determinar en qué situación sigue la pareja de Carolina, a quien seguramente le revocarán la domiciliaria.

"Él no tendría que estar en la calle por las causas que tiene, son varias. A mi me preocupa mi hija, yo le pedí que me ayude con los chicos", concluyó Ángel.