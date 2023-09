La estremecedora denuncia de una extenista francesa

El mundo del tenis se estremeció al escuchar, este miércoles, la declaración de la exdeportista francesa Angélique Cauchy, quien denunció en el Palacio de Borbón de París que su entrenador Andrew Gueddes la "violaba tres veces por día" durante su adolescencia.

La declaración de la ex deportista se dio frente a una comisión de investigación que fue lanzada en julio y apunta contra el coach condenado en 2021 a 18 años de cárcel por violar y agredir sexualmente a cuatro menores de entre 12 y 17 años.

El vínculo de Cauchy con Gueddes comenzó en 1999, cuando él empezó a entrenarla en el club Sarcelles, a sus 12 años.

Ex deportista francesa Angélique Cauchy. (Foto: NA).

La entonces niña se enfrentó a un calvario durante una concentración en la comuna francesa de La Baule y la detalló en su testimonio.

"Llevaba a sus víctimas a La Baule, lejos de casa, completamente desarraigadas, para pasar a etapas superiores.

Fueron los peores quince días de mi vida; me violaba tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería", expresó la francesa de 36 años, quien meses atrás aseguró que había sido "violada cerca de 400 veces".

"Viví entre los 13 y los 18 años pensando que tenía sida", reveló, según lo publicado por el diario francés Le Parisien.

Angélique Cauchy, quien denunció en el Palacio de Borbón de París que su entrenador Andrew Gueddes.

"Tenía un cuadernito con los autógrafos de los jugadores del PSG, porque iba a verlos al Camp des Loges. Y entre esas hojas de papel escribí: `No puedo más, esto tiene que acabar, voy a hacer que todo acabe`", contó, en referencia a que analizaba "quitarse la vida".

"Yo le decía: `No deberías, no está bien, no quiero`, y él me respondía: `Ya sabes que esto sucede a veces en las relaciones entre entrenador y alumna, pasamos tanto tiempo juntos, es normal`. Pero yo no quería, él tenía la edad de mi madre", agregó sobre lo que le decía el entrenador.

"Era bien sabido que él no era bueno con las chicas jóvenes. No hablo de mí porque no se sabía de mí. Pero en cuanto a los demás, siempre había quien decía: sí, está con ella, sale con ella. Pero con 38 años no se sale con una niña de 15, y menos cuando la estás entrenando", finalizó.