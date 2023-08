Caso Cecilia Strzyzowski: la sorpresiva reunión que se concretará la semana que viene

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, Chaco, afirmó que el gobernador provincial Jorge Capitanich se comunicó con ella y anunció que la semana próxima mantendrán un encuentro.

Durante un acto en avenida 9 de Julio y Vicente López y Planes, en la esquina de la fiscalía, la mujer aseguró a la prensa que el mandatario provincial la llamó y la convocó a reunirse el jueves 10 de agosto.

"El gobernador Capitanich se comunicó conmigo, nos vamos a encontrar la semana que viene para hablar. Me dijo que está a disposición mía y que él también, como el presidente (Alberto Fernández), quiere que se haga justicia", precisó Gloria, quien añadió: "Quiero creer".

Jorge Capitanich./FOTO: ARCHIVO

En tanto, la madre de Strzyzowski encabezó este jueves la conmemoración del nacimiento de Cecilia, quien ayer hubiera cumplido 29 años. "Me siento acompañada, todo Resistencia me acompaña, lo que pasa que la gente está trabajando, pero pasan y me dan un besito", destacó Romero.

Mientras que en horas de la noche se conoció el fallecimiento de Miguel Strzyzowski, el papá de la joven, como consecuencia de un infarto.