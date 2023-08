Ola de saqueos en Mendoza: cómo continúa la situación en Tunuyán

Las Heras, Guaymallén y Tunuyán han sido el foco de atención en Mendoza en las últimas horas debido a los múltiples intentos de saqueos que han sufrido diferentes cadenas de mercados y/o comercios. Tunuyán fue el último en sufrir actos de vandalismo en el durante el lunes. "Todo sucedió en la ruta 40, se inició simplemente como un corte y reclamos. Después se empezó a juntar más gente y la misma policía nos sugirió que vayamos cerrando nuestros comercios por cualquier situación, porque habían ya rumores de que se iban a ir hacia el Vea y el Atomo", explicó Pablo Ambrosini en diálogo con MDZ Radio.

"Hoy amaneció todo más tranquilo. Acá está lloviendo y quieras o no eso ha ayudado a apaciguar toda la situación que veníamos atravesando. Nosotros estamos en pleno contacto con la policía y el municipio, y recomendaban que se trabajara con normalidad. Ya que todas las fuerzas se encuentran en alerta. Ese fue el mensaje que transmitimos", agregó con respecto a la situación que se vivió a primeras horas de este martes.

En el programa Uno Nunca Sabe detalló que "Tunuyán no está exenta de lo que le está pasando al país. La situación es compleja y después de las PASO, de la devaluación, muchos comercios no saben si van a tener la posibilidad de reponer su mercadería. Hay una incertidumbre permanente con respecto a los precios. La situación es delicada, y sumar esto de tener que cerrar por inseguridad o miedo a que te roben, hace que la situación se vuelva mucho más compleja".

"Necesitamos un poco de seguridad, de garantías para seguir trabajando, porque no podemos frenar la rueda. Hay que seguir pagando sueldos, vendiendo por más que sea poco, porque la situación es compleja y no somos exentos a eso. Sabemos que a todos les ha llegado esto y mucha gente no llega a fin de mes, pero el comercio tiene que estar abierto y tiene que trabajar", añadió.

Este martes, a las 18, se decretó una reunión para tratar de buscar alternativas o posibles soluciones. "En principio nos reunimos con la comisión directiva y todos los comerciantes están invitados a participar. Ahí vamos a tratar distintos temas, vamos a analizar el centro de monitoreo, qué zonas está cubriendo del departamento, cuáles pueden ser zonas que están un poco más desprotegidas, trabajar en algún modelo de prevención. Veremos cómo tenemos que actuar, a quién tenemos que comunicarnos ante alguna situación sospechosa, si vamos a accionar algún tipo de alianza y alguna forma de comunicarnos más rápido, porque en toda esta situación se empiezan a generar muchos mensajes confusos en las redes".

Y cerró: "Queremos centralizar la comunicación y hacer de la cámara un lugar donde podamos ir chequeando toda la información y saber qué es verdad y qué no. Probablemente se acerque el intendente (Martín Aveiro), lo hemos invitado al igual que al subcomisario. Todo es para definir una estrategia de acción, por si esto se llega a repetir que esperemos que no suceda de nuevo".

Desde la comuna emitieron un comunicado luego del intento de saqueo que tuvo lugar el lunes: "La Municipalidad de Tunuyán informa que, atento a los hechos de público conocimiento, ocurridos en el departamento, se ha realizado un efectivo accionar en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia, Gendarmería Nacional y la coordinación del Centro de Monitoreo Municipal, logrando disipar los intentos de saqueos y vandalismo que un grupo de personas pretendía realizar".