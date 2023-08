Caso Cecilia Strzyzowski: el audio de WhatsApp que envió Emerenciano Sena desde la cárcel

Emerenciano Sena, padre de César Sena y uno de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, envió un audio de WhatsApp desde la cárcel donde indicó que tomó una desesperada medida y reiteró que es "inocente" en el caso. El audio se da en días movidos para la causa, con la renuncia de uno de los abogados de Gloria Romero, la madre de la joven de 28 años que fue asesinada, entre otras cosas.

A través de un audio, explicó: "Soy Emerenciano Sena, estoy detenido en la causa Cecilia desde el 9 de junio. Totalmente incomunicado, maltratado", se escucha en el fragmento publicado por Diario Chaco.

"Me llevan al Hospital y me hacen sufrir el suplicio, que hace más de 200 años está prohibido. Hacerme cascotear con la gente, hacerme maltratar”, agregó el líder piquetero que acompañó al actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en una boleta que por más que él y su esposa fueron con él pese a haber sido excluidos días antes por el Tribunal Electoral provincial.

“Voy a lanzarme en huelga de hambre hasta que venga el fiscal, el juez y los responsables de la Justicia de la provincia a decirme por qué estoy preso”, agregó el padre de César Sena, quien tomó por una medida idéntica a la de su hijo y la de Marcela Acuña, quienes en otros momentos a lo largo de estos dos meses también optaron por la huelga de hambre en señal de protesta.

“No existe en la causa ni una sola prueba en mi contra", se lo escuchó convincente a uno de los siete detenidos por el aberrante crimen de Cecilia.

Cecilia Strzyzowski, asesinada el 2 de junio en Chaco.

"Estoy detenido solamente porque me llamo Emerenciano Sena, e hice 500 casas gratis para los pobres. Creo que ese es el delito más grande que cometí", se defendió el líder piquetero, quien cerró su audio asegurando que "a toda la patria le digo que, en el Chaco, puede llegar a morir un inocente que se llama Emerenciano Sena haciendo huelga de hambre, pidiendo por su libertad”.

Insólita versión del caso Cecilia Strzyzowski

Juan Arreguín, quien en las últimas horas renunció a ser uno de los abogados querellantes de la familia de Cecilia Strzyzowski, dio una insólita versión que desde la defensa de los imputados hicieron trascender. La confesión de Arreguín, quien aseguró que podía contar cosas porque ahora ya no forma parte de la causa, generó revuelo en todo Chaco.

"Hay muchas trampitas que hoy puedo contar porque ya estoy afuera de la causa y no vuelvo más", expresó el ahora exabogado de la Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien será representada por Fernando Burlando.

"En algún momento nos llegó una versión de que César Sena no sería hijo biológico de Emerenciano Sena", agregó el letrado en declaraciones a Diario Norte. "Si no es el hijo, no hay vínculo y de alguna forma es una acción que podría beneficiarlo. Es una causa que hasta que no tengamos los requerimientos de elevación a juicio puede pasar cualquier cosa. Las cosas no son tan sencillas en derecho penal. Las motivaciones, las acciones, todo es difícil".