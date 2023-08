La insólita versión del caso Cecilia Strzyzowski que contó un abogado que renunció a la investigación

Juan Arreguín, quien en las últimas horas renunció a ser uno de los abogados querellantes de la familia de Cecilia Strzyzowski, dio una insólita versión que desde la defensa de los imputados hicieron trascender. La confesión de Arreguín, quien aseguró que podía contar cosas porque ahora ya no forma parte de la causa, generó revuelo en todo Chaco.

"Hay muchas trampitas que hoy puedo contar porque ya estoy afuera de la causa y no vuelvo más", expresó el ahora exabogado de la Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien será representada por Fernando Burlando.

"En algún momento nos llegó una versión de que César Sena no sería hijo biológico de Emerenciano Sena", agregó el letrado en declaraciones a Diario Norte. "Si no es el hijo, no hay vínculo y de alguna forma es una acción que podría beneficiarlo. Es una causa que hasta que no tengamos los requerimientos de elevación a juicio puede pasar cualquier cosa. Las cosas no son tan sencillas en derecho penal. Las motivaciones, las acciones, todo es difícil".

Arreguín contó que les llegó una versión de sobre el parentesco de Emerenciano y César. Foto: Facebook

En los últimos días el abogado Juan Arreguín decidió apartarse de la causa tras la filtración de un polémico audio de Gloria Romero que afirmaba que "mi abogado es (Fernando) Burlando y hay una cuestión de celos profesionales que se está poniendo en evidencia", en el mismo mensaje de WhatsApp, la madre de la joven asesinada expresaba que "es muy probable que (Juan) Arregin sea desplazado de su cargo porque no va con lo que propone Burlando”.

Serán intensos meses los próximos para la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que era pareja de César Sena y quien fue engañada con un viaje a Ushuaia antes de ser brutalmente asesinada.

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia. Según la resolución del Equipo Fiscal Especial (EFE), conformado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio. Foto: Facebook

De acuerdo con la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia Sena- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada. Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.

Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que a Obregón, González, Gustavo Melgajero y Griselda Reinoso por el "encubrimiento agravado" del hecho.