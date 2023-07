Detuvieron a una mujer trans por el asesinato del empresario que fue descuartizado en Lomas de Zamora

Una mujer trans quedó detenida por el macabro crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario argentino que tras ser baleado fue descuartizado, cuyo cuerpo fue encontrado por niños que jugaban a la pelota en las inmediaciones del arroyo Rey, en Lomas de Zamora.

La sospechosa, identificada por la policía como Nicol Alma Chamorro, quien es familiar de las cuatro personas que declararon, fue apresada en su vivienda de la calle Murature al 3000, de Villa Caraza, Lanús. En principio, la detenida está acusada del homicidio de Pérez Algaba, quien se cree fue asesinado y descuartizado en el marco de un ajuste de cuentas, dijeron las fuentes. No obstante, los pesquisas creen que no actuó sola por lo que continuaban con las tareas de investigación y allanamientos. Incluso, una línea investigativa también sostiene que la por ahora detenida podría no tener nada que ver con el crimen.

La valija donde aparecieron los restos de Fernando Pérez Algaba. Foto: Policía Federal

La detención se dio porque sucede que en el interior de la valija donde estaban la extremidades se hallaron cuatro documentos de identidad correspondientes a los integrantes de una familia que reside en la localidad de Ingeniero Budge, quienes prestaron declaración testimonial ante el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora.

Fernando Pérez Algaba. Foto: Instagram

Tras las testimoniales, el fiscal solicitó cuatro órdenes de allanamiento de urgencia en distintos domicilios del sur del conurbano bonaerense, en uno de los cuales detuvo a una mujer trans. Según precisaron desde la familia, indicaron que la ahora detenida les había robado la valija.

El empresario era buscado desde el pasado lunes, tras la denuncia de paradero realizada por la propietaria de un departamento que él alquiló por el lapso de una semana en el partido de Ituzaingó. Según declaró la mujer, Pérez Algaba, que residía en la ciudad española de Barcelona, la contactó por redes sociales para alquilarle un departamento situado en la calle Olazabal al 1000 desde el 13 al 19 de julio y como no supo nada más de él cuando debía devolverle las llaves del inmueble radicó una denuncia.

Quién era Fernando Pérez Algaba, el empresario e influencer que se dedicaba a la venta de autos de alta gama y el trading

Fernando Pérez Algaba, a quien le decían "Lechuga", era un empresario e influencer que se dedicaba a la venta y alquiler de autos de alta gama, al trading con operaciones en la bolsa e inclusive supo ser durante un puñado de meses piloto del TC Regional, una competencia del automovilismo argentino. Hasta comienzos del 2023, vivió en Miami, luego viajó a España y volvió finalmente a la Argentina. En este país su último negocio fue una SRL que tenía domicilio en Morón y que se dedicaba a la venta minorista en Internet, según precisan fuentes de AFIP.

Fernando Pérez Algaba. Foto: Instagram.

La víctima comenzó su carrera laboral a los 14 años, de muy joven y en el rubro gastronómico. Primero vendía sanguches en remiserías, luego pasó a laburar como repartidor de pizzas en un local de su barrio y posteriomente trabajó en distintos restaurantes, heladerías y hasta en una panchería. También trabajo como vendedor de viajes de egresados hasta que se compró una moto CBR 200 y se metió en el rubro de la compra-venta de vehículos de alta gama.

Apenas unos años después, ya tenía un galpón lleno de vehículos y motos caras. Luego, también pasó a dedicarse al trader en Forex y Criptomonedas en Buenos Aires. Mientras tanto, en Miami tenía uan empresa de alquiler de vehículos y otra de alquiler de motos de agua. En los últimos años también comenzó a operar en la bolsa de Wall Street.

En sus redes sociales el empresario e influencer se mostraba siempre con autos de altísima gama como Porsche y Audi, acompañado siempre de perros Bulldog Francés. Generalmente, las publicaciones eran acompañadas de frases motivacionales. Su última publicación fue el pasado 15 de julio, en Argentina.