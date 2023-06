L-Gante estrenó un video mientras se encuentra tras las rejas

El cantante de cumbia 420, Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, detenido como imputado de amenazar y privar ilegal de la libertad de dos personas en mayo pasado tras una pelea a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de General Rodríguez, lanzó el tema "El día más feliz", canción que contiene frases sobre su vida y su entorno.



El lanzamiento se produjo en el medio de la causa que enfrenta el cantante por la que está detenido en una dependencia policial de Quilmes. El nuevo track contiene un videoclip en el que aparece Tamara Báez, su hija Jamaica, su mamá y amigos.

L-Gante pidió este viernes ser trasladado más cerca de su casa y espera la decisión de la Justicia.



"Mi cuerpo está completo, pero mi corazón está en pedazos", "un día me gustaría casarme y tener esposa, y que ninguna persona me sea traica", “mi mamá me enseñó cosas muy valiosas y lo mismo pienso hacer yo con Jamaica", son algunas de las frases del tema, que ya acumula 331 mil vistas en el canal de YouTube del artista.



El tema también contiene las frases: "Me vendieron el infierno, lo compré y también lo vendí", "No importa ni la fama ni la cuenta que tengo con siete ceros ni las gatas que por un momento me llevé para el telo ni la droga ni los fierros con los cargadores llenos" y "Mis compas que están en el cielo, espérenme con un porrito y una jarra con hielo", dedicado a su amigo y colega El Noba, fallecido en junio de 2022.