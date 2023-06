Famoso estilista mendocino denunció a una reconocida aerolínea por robo

El prestigioso estilista de Mendoza Luca Salvo, propietario de Mucho Peluquería, denunció a una importante aerolínea por un presunto robo, en el contexto de un vuelo realizado hacia Buenos Aires. Le apuntó directamente a una azafata y, además de un faltante entre sus pertenencias, aseguró que su mascota fue maltratada.

El joven expresó lo sucedido en sus redes sociales y realizó la presentación correspondiente en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La denuncia en la PSA

Explicó que hace 10 días emprendió un viaje con Flybondi desde la provincia y con destino a Aeroparque, para participar de una producción de fotos.

"Viajé con mi maleta de maquillajes y un brochero (bolso) enganchado a la parte de arriba, mi mascota y el canil . En el brochero llevaba 54 brochas, que tienen un valor de más $150.000, un montón", dijo el estilista a través de un video de Instagram.

"Una azafata de Flybondi me robó mis herramientas de trabajo", manifestó el damnificado, al contar que bastante tiempo después de terminar el trayecto advirtió que ya no tenía adherido el brochero a su equipaje. Precisó que esta persona había tomado sus elementos en el aeropuerto de Mendoza y que al arribar, no a Aeroparque sino a Ezeiza por un cambio de último momento, notó el faltante. "Llevo 10 días esperando una respuesta y aún no me dicen nada", remarcó Salvo en relación a la aerolínea.

Agregó que tuvo que "gastar fortunas" para reponer las brochas y por los traslados que tuvo que hacer en Buenos Aires para realizar estas compras.

En cuanto al maltrato a su perro, Luca sostuvo que no se animó a sedarlo "porque es muy chiquito" y es la primera vez que volaba, entonces llevó el canil para dejarlo allí durante el viaje. En cuanto a esto también acusó a la azafata, quien lo "metió a la fuerza", escuchando todos los testigos "el grito que pegó mis mascota":

"Fue tal el trauma que le generó, que a los cinco minutos destrozó el canil, literal", indicó el estilista, quien cerró diciendo que hasta ahora el tema no ha tenido solución ni hay comunicación de parte de la aerolínea, ya sea por mail o redes sociales.