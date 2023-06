Las hermanas del jefe de "Los Monos" fueron acusadas de lavado

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento por lavado de activos de dos hermanas del jefe de la narcobanda rosarina "Los Monos", Ariel "Guille" Cantero, quien irá a juicio por ese mismo delito en una causa en la que también estuvo involucrado un allegado al sindicalista y empresario condenado Marcelo Balcedo, informaron fuentes judiciales.



La sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento por presunto lavado de activos de Yoana y Micaela Cantero, hermanas de "Guille", el jefe de la organización criminal rosarina "Los Monos" que cumple condena en la cárcel federal de Ezeiza por ocho sentencias que suman penas por 100 años.



Casación avaló una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había revocado la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Bailaque, por la que dictó falta de mérito a Macarena Anabela Cantero y Yoana Noemí Cantero por el delito de lavado de activos.



Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Daniel Antonio Petrone rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa de las hermanas Cantero, y confirmaron la decisión de la Cámara Federal rosarina, indicaron fuentes judiciales.



La causa se inició en 2015 por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Fiscalía Federal 3 de Rosario por presunto lavado de activos de la banda narco conocida como "Los Monos", orientada por la familia Cantero.



Según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en el expediente, Macarena Cantero "adquirió una motocicleta el 28 de abril de 2017, por un importe de $88.500 (según valor factura informado por la AFIP), desconociéndose la manera en que la habría comprado, ya que no estaba inscripta en ninguna actividad, ni tampoco se conocía la posición de su patrimonio inicial".



La hermana de "Guille" percibió, según el mismo documento, la Asignación Universal por Hijo por los períodos febrero a junio 2018, por $ 6.362,80".



Mientras que en 2012, Yoana Cantero compró un Ford Fiesta Kinetic "por un importe de $94.500, acción que se habría producido con fondos desconocidos, toda vez que no se registraron ingresos en dicho período, ni otros orígenes".



La mujer estuvo registrada como monotributista desde noviembre de 2016 en diversas actividades comerciales - venta de ropa, bebidas y alimentos-, y mostró una progresión en las categorías al pasar de la B en noviembre de 2016 (con ingresos máximos anuales de hasta $48.000) a la D en febrero de 2019 (con ingresos de hasta $414.383), según la causa.



Cuatro años después de la denuncia, el 6 de mayo de 2019, el juez Bailaque procesó a "Guille" Cantero, su padre Ariel alias "Viejo" y otras seis personas por lavado de activo, y trabó embargo para el primero por 10 millones de pesos.



También fueron procesadas la pareja de "Guille", Vanesa Barrios, que en 2015 era propietaria de cinco autos y antes había tenido otros dos y poseía cédulas para conducir tres más, y de lotes en la localidad de Granadero Baigorria; y Silvana Gorosito, pareja del otro jefe de "Los Monos", Ramón Machuca, conocido como "Monchi Cantero".



"La denominada 'banda de los Monos' -estructurada como una asociación ilícita destinada al tráfico de estupefacientes y homicidios- efectuó un conjunto de operaciones tendientes a reciclar sus ganancias, por intermedio de las personas indagadas", sostiene la causa.



Y destaca que "las maniobras efectuadas en cada caso sobrepasaron las ganancias o rentas que los sujetos involucrados podrían haber producido con sus actividades económicas, lo que indicaría que fueron resultado de los delitos precedentes", el comercio de drogas.



Sin embargo, el juez Bailaque dictó falta de mérito para las hermanas Yoana y Macarena Cantero, que luego fueron procesadas por la Cámara Federal rosarina y ahora confirmó Casación.



Una fuente judicial dijo a Télam que una parte de la causa, la que involucra a "Guille" Cantero y otros imputados, ya fue elevada a juicio aunque aún no tiene fecha de inicio.



"No es un gran causa, porque los bienes ya fueron decomisados por la Justicia provincial", dijo el vocero, para agregar que se trata de un caso más o menos típico de uso de testaferros para la inscripción de bienes, que no pueden demostrar capacidad patrimonial para justificarlos.



Pero en el caso también estuvieron involucrados el exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación bonaerense (Soeme) Marcelo Antonio Balcedo, y un representante de ese gremio llamado Mauricio Yebra.



Balcedo fue condenado en un juicio abreviado en Uruguay por lavado de activos, tráfico de armas y contrabando.



Según la investigación realizada por la UIF, su colaborador Yebra tenía 14 vehículos a su nombre que estaban en manos de miembros de la banda de "Los Monos" a través de tarjetas azules o permisos de uso.



La Afip alertó en su momento que el Soeme depositó 53.532.221 pesos desde fines de 2012 y durante un año en una cuenta del banco Columbia.



Se hizo a través de cheques estaban endosados a nombre de Yebra, quien fue retirando el dinero por ventanilla.



Los investigadores presumen que parte de ese dinero podría haber ido a los emprendimientos periodísticos de Balcedo en la ciudad de La Plata, y otra parte a la adquisición de vehículos que utilizaban los miembros de la banda "Los Monos".



Parte de esos interrogantes comenzarán a disiparse cuando comience el juicio oral por lavado de una parte de la causa iniciada en 2015.