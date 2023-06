El abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski brindó detalles de la causa

Juan Arreguin, abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski (28), la joven desaparecida el 2 de junio en Resistencia, Chaco, por cuyo presunto femicidio están acusados su marido, sus suegros y otras cuatro personas, dialogó con MDZ Radio, brindó los detalles de la causa y sostuvo que el día viernes sería un día clave para la misma.

“La causa ha acelerado terriblemente. La presencia de los medios de comunicación de todo el país ha condicionado esta investigación favorablemente. Las líneas de investigación nos están llevando a esclarecer el hecho. En esta causa en particular no hubo presión política porque apenas iniciada, se instalaron varias guardias periodísticas. Esa presión sirvió de efecto para que no se pudiera meter la política”, remarcó.

Además sostuvo que “no es el primer hecho violento que protagonizan” los implicados. “Tienen un partido político basado en el piquete, basado en la extorsión. A partir de allí tienen escuelas, tierras. Entender que todo este entramado político es socio del gobierno provincial ha avizorado sobre otras cosas”, agregó.

Arreguin advirtió que la causa tiene muchos pedidos de producción de pruebas y de pericias. “Cecilia aparece el 2 de junio, la madre hace la denuncia el día 6. Para el día 9, la Fiscalía ya había avanzado, teniendo imputados y allanamientos. Las personas detenidas sellaron sus labios, por lo cual no teníamos elementos para enriquecer la investigación”.

Las dos versiones que se difundieron que habría dado el criador del campo, según el abogado, “sacó a pasear a la policía”, ya que “señaló un lugar donde se realizó un despliegue policial y de fiscalía con resultado negativo”. Por ende, para el letrado “todo era mentira, era una coartada”.

“Luego, una persona cercana a Emerenciano Sena hace una ampliación. Allí nos brinda una serie de actos, que culmina en la chanchería. Por ende ordenaron nuevos allanamientos. Ese recorrido que habla esta persona y de actos que habían realizado, que implicaban prender fuego ciertos elementos, se condice con lo que inicialmente tenía la Fiscalía, que era la filmación de una cámara de video en frente de la vivienda de los Sena”, relató el abogado.

"Según muestra la filmación, a las 9:11 se retira la mamá de César Sena. Luego se observa que a las 9: 16 ingresa Cecilia junto con César. Al mediodía llega Emerenciano con su mujer. A las 17 llegan dos colaboradores. Uno de ellos sale con César, cada uno en un vehículo distinto. La pareja de Cecilia conducía una camioneta, en la que se observan unos bultos. Cuando el secretario declara, dice que lo habían llamado para llevar esos bultos que prendieron fuego. A las 22 horas de la noche se observa que Sena ingresa con la camioneta al domicilio sin los bultos”, añadió.

“En la próxima declaración, el colaborador dice que lo llamaron por teléfono y tuvo que ir junto con Sena (hijo), a comprar bolsas de residuos. Luego embolsaron las cosas que estaban quemadas, fueron al río y las volvieron a quemar. De allí vuelven a la casa, cargan otro bolso, lo llevan al barrio de Emerenciano y lo prenden fuego. Esto coincide con lo que se encontró después”, advirtió.

La hipótesis que maneja la Fiscalía, según detalló Arreguin, es que César Sena habría matado a Cecilia y sus padres habrían colaborado para deshacerse del cuerpo. “Es imposible pensar que es lo que ocurre en esa casa, ya que tiene unos portones cerrados que no dejan atravesar la luz. Hay algunos rastros que fueron levantados para peritar pero entendemos que con los lavados no vamos a encontrar nada, ya que se hará unas semanas después. Lo cierto es que los tres estuvieron en la casa en el momento”, agregó.

“El padre de César dijo que no estuvo en la casa, y expone a tres testigos. Lo cierto es que nosotros tenemos acreditado que sí estuvo. La madre también declara, y dice que vio un bolso que tenía un bulto. ¿Nunca le preguntó a su hijo qué era?”, dijo.

“Primero la Fiscalía imputa homicidio, pero el fiscal hace referencia a un móvil económico, y dice por todos los medios que a Marcela Acuña, se le fue la mano, con lo cual nos da indicios sobre cómo está pensando la Fiscalía”, remarcó.

“Se secuestraron huesos en la chanchería y aparece un dije. También se secuestró una parte de la valija, un neceser, un anillo de compromiso. Todo esto aparentemente sería de Cecilia. Nosotros planteamos que primero se lo muestre a los defensores para que observen esto antes de que lo vea la familia. Mañana se hará la exhibición de los huesos, junto con el dije y a continuación se hará la prueba de reconocimiento, en presencia de los abogados defensores. Si estas pruebas corresponden definitivamente a elementos de Cecilia, tenemos la mitad del problema resuelto. Cuando hagamos las pericias, vamos a poder determinar si los huesos son humanos o de animales. Si son humanos, ver si tienen partículas con contenido genético que nos permita realizar una prueba de cotejo. Si estos resultan de Cecilia, el caso está cerrado”, cerró.