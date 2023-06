Lepra-Maipú y Tomba-Independiente: así serán los operativos para un fin de semana muy movido en el Parque San Martín

No será un fin de semana más para el fútbol de Mendoza. El trascendental encuentro entre Independiente Rivadavia, escolta del líder, y el Deportivo Maipú, actual puntero de la zona B en la Primera Nacional, eclipsa el fin de semana y se lleva todas las miradas del deporte local. Además, el domingo Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá a Independiente de Avellaneda en el Estadio Malvinas Argentinas, que ya no recibe más partidos del Mundial Sub 20. Cómo serán los operativos.

Por este motivo, el Ministerio de Seguridad organizó un operativo para custodiar ambos estadios, el centro mendocino y el Parque General San Martín.

El primer partido se jugará el sábado en el Estadio Bautista Gargantini, a partir de las 19:10, entre Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú, por la Zona B de la Primera Nacional y solamente con público local. Se espera un marco imponente de hinchas de la Lepra, que anticipan que colmarán las gradas de La Catedral, para un encuentro que quien lo gane se asegurará terminar puntero en la primera rueda del torneo, con medio certamen por jugar. Vale destacar que ese tan ansiado primer puesto otorga un boleto directo a una final por un ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino y que, de atrás, "grandes" del ascenso nacional como Chacarita, Quilmes y Atlético (Rafaela) siguen a los mendocinos.

El Gargantini presentará un gran marco de público.

Fuentes ligadas al Gobierno de Mendoza y al Ministerio de Seguridad precisaron que dispusieron de un operativo conformado por 160 efectivos de la Policía dentro del estadio leproso y otros 50 en las inmediaciones de la cancha y alrededores.

Godoy Cruz juega ante el Rojo, que tendrá "neutrales" en la tribuna

El domingo habrá otro importante encuentro en la provincia. El Tomba de Daniel Oldrá recibirá a Independiente de Avellaneda, por la 19° fecha de la Primera División, a las 17 horas, en el Malvinas Argentinas, con espectadores neutrales.

Para el choque entre el Godoy Cruz y el Rojo el Ministerio de Seguridad dispuso de un operativo aún mayor, considerando que habrá espectadores de ambas parcialidades, algo que ocurre casi siempre que alguno de los cinco clubes denominados grandes visita la provincia. Ese día, serán 450 uniformados en la cancha y otros 100 para los alrededores del estadio mundialista.

Luego del Sub 20, vuelve el fútbol de Primera al Malvinas.

Habrá controles en el Parque tanto sábado como domingo

El Gobierno también hizo hincapié en que, entre otras acciones, en los ingresos a ambos estadios habrán puestos de control e identificación de personas mediante el uso de los aparatos tecnológicos por parte de uniformados de la provincia.