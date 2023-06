El pedido de la madre de L-Gante tras la detención de su hijo

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, lamentó este jueves que "todos van agrandando la historia" en torno a su hijo que derivó en su detención. "Es un problema de vecindad, de vecinos de barrio y lo agrandaron. Usaron esto para su cometido, muy grande es su envidia. Estamos en este punto ahora, Elián adentro y nosotros afuera esperando su libertad", dijo la madre del cantante.

La mujer habló con Robertito Funes Ugarte en su programa radial "Co te va, Co te va", por Splendid AM 990, mientras espera la liberación de su hijo, que se encuentra detenido en la DDI (Dirección de Investigaciones) de Quilmes por varios cargos en su contra, como: privación de la libertad y posesión de armas de fuego.

"Al tener otras causas, lo quieren unir y sacarle jugo. No hay bandas, hay grupos de gente", dijo sobre las personas de General Rodríguez, que los conocen de toda la vida. "Esta persona (por el denunciante) es papá de unos amigos de Elián de antes de la fama. Mucho más de la causa no puedo hablar. Cada uno que se agrega lo hace para sumar un palito más", agregó. Claudia quiso aclarar que, a pesar de haber ido a una reunión con el presidente Alberto Fernández, ellos no están con ningún partido: "Nosotros siempre fuimos apolíticos. No llevamos ninguna bandera política. Acá hay un problema social y se ve que también de política en General Rodríguez. Él no se llegó a marear con las burbujas del champagne. Él sigue siendo la misma persona, sigue manteniendo esos valores".

Por último, habló de "La Mafilia", el nombre que lleva el grupo de amigos del artista: "Elián ha creado ese nombre como un adolescente que no se llegó a dar cuenta lo que ese nombre podía impactar en los demás, en ese chiquito, en una persona grande...".

L-Gante fue indagado días atrás pero negó los hechos tras lo cual siguió detenido y a la espera de que la fiscalía defina su situación para lo cual tiene un plazo de 30 días para decidir si pide o no su prisión preventiva.