Qué le pasó a Verónica Macías mientras hablaba en conferencia

Verónica Macías, la expareja de Juan Cacho Garay, habló este miércoles ante la prensa en en el Polo Judicial. Allí, Macías estaba acompañada por sus abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena. Mientras estaba hablando con los micrófonos, la mujer se tropezó y tuvo que ser asistida. ¿Qué ocurrió?

Mientras se estaba desarrollando la conferencia de prensa, Verónica Macías se tropieza con uno de sus abogados y es uno de los defensores que cuando quiere ayudarla para levantarla le pide perdón. Esto destierra el rumor de que Macías se habría descompensado tras relatar algunos hechos de la denuncia.

Macías le pidió a los abogados hablar con los medios de comunicación tras terminar la primera parte de la pericia psiquiátrica a la cual debió someterse hoy como parte de la investigación por abuso sexual que ya tiene dos personas imputadas, Juan Cacho Garay y Sandra Astudillo, quien fue marcada por la víctima como "cómplice".

"Salí de una cámara Gesell donde tuve que contar muchas cosas que me duelen", relató Macías frente a los medios. Al mismo tiempo, con ademanes y gritos, la víctima pidió que no le sacaran fotos. "No puedo entender con todas las cosas que probé que este cerdo no está en la cárcel. Qué queda para las mujeres, qué mensaje quieren darle a la sociedad defendiendo a estos monstruos, a estas lacras", agregó.