Verónica Macías: "Quiero que el cerdo de Cacho Garay se pudra en la cárcel"

Verónica Macías, la expareja de Juan Cacho Garay, habló ante los medios en las inmediaciones del Ministerio Público Fiscal. Lo hizo en una conferencia de prensa junto a sus abogados, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, luego de haber pasado por una pericia. Esto se dio tras la audiencia de prisión preventiva de este martes que pasó a cuarto intermedio en la cual los abogados querellantes habían pedido que el humorista mendocino fuese a la cárcel tras una presunta violación de la orden de restricción de acercamiento.

Fue la propia Macías quien le pidió a sus abogados hablar con los medios de prensa luego de la primera parte de la pericia a la cual debió someterse hoy como parte de la investigación por abuso sexual que ya tiene dos personas imputadas, Juan Cacho Garay y Sandra Astudillo, quien fue marcada por la víctima como "cómplice" y fue imputada como coautora.

Verónica Macías habló con la prensa mendocina. ALF PONCE MERCADO / MDZ

"Primero quiero decir que yo no cuento cuentos, solo digo verdad, y que todo se va a demostrar con la Justicia. Siento que apañan mucho al señor que cuenta cuentos, que dicho sea de paso ayer contaba cuentos con su defensor. Lo único que me interesa es que me escuche Dios y la Justicia. Mis abogados saben todo", comenzó diciendo.

"Salí de una cámara Gesell donde tuve que contar muchas cosas que me duelen", precisó frente a cámaras de televisión y medios presentes en una conferencia de prensa que, según indicó el estudio jurídico que la representa, ella misma pidió realizar. Al mismo tiempo, con ademanes y gritos, la víctima pidió que no le sacaran fotos.

Al ser consultada por la imputación de Sandra Astudillo, la actual empleada de la Legislatura de Mendoza y exreina de la Vendimia de Tunuyán en la década del '80, Macías dijo: "Es una mentirosa, una asquerosa, ojalá que se pudra en la cárcel. Ella y el cerdo de Cacho Garay ojalá se pudran en la cárcel". "Para abusarme y para torturarme, estaba lo más bien Cacho Garay. Para chupar también, pero ahora está enfermo", agregó, al mismo tiempo que uno de sos abogados trató a Garay de "pobre abuelito" que "tiene todas las enfermedades".

Verónica Macías habló con los medios.

"Fui obligada a casarme con él. Desde el primer día me violó, eso fue en el 2010. Ahí me cerró la boca. Me dijo que tenía amigos jueces y policías, y es verdad. He sido torturada con picanas, por ende le creo", agregó Macías, quien luego continuó con revelaciones muy fuertes: "Me hizo ponerme senos gigantes y agradezco de por vida al doctor que me permitió sacármelos. Ahí pude volver a ser yo".

"Quiero que se haga Justicia con esa violadora que anda por el Caribe", indicó luego en clara referencia a Sandra Astudillo. "Me hacía cantar dos canciones pero no me pagaba un mango. Estuve tres años sin trabajar. Nunca tuve contrato para trabajar. Sufro muchas cosas hoy, sufro de dolores en mis partes íntimas, pasé por un montón de cosas. Estuve privada de mi libertad", agregó.

"No puedo entender con todas las cosas que probé que este cerdo no está en la cárcel. Qué queda para las mujeres, qué mensaje quieren darle a la sociedad defendiendo a estos monstruos, a estas lacras. Muchas veces me dijo que me iba a matar. Con armas en la cabeza muchas veces me dijo que iba a salir muerta y que nadie me iba a creer", cerró.

Verónica Macías también se refirió a las filmaciones de las que tanto se habló en los últimos días en Mendoza: "Parece que desaparecieron porque los veo a todos súper seguros. Y te agradezco por algo Cachito Garay porque ayer dijiste que mi desobediencia había castigos. Y claramente esto, haber contado todo, fue una desobediencia mía".

"Hablá, Cacho Garay, cagate", cerró su declaración al mismo tiempo que los abogados buscaron cerrar la nota y previo a terminar en el suelo y ser asistida.