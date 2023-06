Azafata de Aerolíneas Argentinas en la mira: la medida que analiza la Justicia

La azafata Daniela Carbone, detenida como presunta autora de la amenaza de bomba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, se negó a declarar, fue trasladada nuevamente a Ezeiza y el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, analiza aplicarle prisión domiciliaria. En este sentido, el representante del Ministerio Público pidió realizar un informe socio ambiental de la vivienda de Carbone para ver si es viable concederle este tipo de arresto.

La Fiscalía opinó ante la resolución que debe tomar el juez federal Federico Villena sobre el planteo de excarcelación de la defensa ayer, luego que en indagatoria la mujer de 47 años se negara a declarar.

Carbone fue imputada por coacción, intimidación pública y la interrupción de servicios públicos y la Fiscalía dio por acreditado que ella intentó borrar el contenido de sus teléfonos, desde los cuales realizó la amenaza, de forma remota. Es que los dispositivos fueron secuestrados previo a un viaje que ella hizo a Miami como azafata de la aerolínea, y fue detenida a su regreso: en el intervalo intentó borrar la prueba que ayudó a comprobar su autoría en los hechos.

La azafata de Aerolíneas Argentinas se encuentra detenida como presunta autora de la amenaza de bomba en un vuelo de la compañía con destino a Miami, cuyo despegue quedó demorado más de 7 horas.

Igualmente, la decisión final la tiene el juez Villena, quien puede o no coincidir con el criterio planteado por la Fiscalía. Para los investigadores la historia es simple y no está relacionada a la política, como menciona, sino que quiso confundir. En ese avión estaba trabajando un auxiliar de cabina, con quién Carbone había estado de novia hacía dos meses atrás. Ese vuelo no solo era por trabajo, sino que el hombre se embarcaría con su nuevo amor. Luego de que se haya confirmado que adentro del avión no había explosivos, el juez Villena y el fiscal Sergio Mola comenzaron a trabajar en la investigación junto al personal de la división Antiterrorismo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Tras varios análisis del audio enviado a compañeros a través de la web The Voice Changer se pudo descifrar que la voz distorsionada pertenecía a Carbone, comisario de abordo. El mensaje de voz, fue enviado de un celular prepago perteneciente a la hija mayor de edad de la azafata. A pesar de que todas las pericias daban por concretado de quién había hecho la amenaza, en un allanamiento se obtuvo más información. En el domicilio de Daniela se incautaron un Iphone 13 Pro y otro 12 Pro que habían sido utilizados con la línea identificada desde donde salieron las amenazas. Fue en uno de ellos donde se pudieron identificar diversas búsquedas en Safari de ese mismo domingo 21 de mayo: "Cómo investigar un audio", "se puede analizar un audio para saber la voz de quién es", "activar reconocimiento de voz", "Aerolíneas Argentinas" y "SAME Provincia".

Para sus compañeros "ella había quedado más dolida" por la separación y este desenlace sería el puntapié inicial para finalizar la trama que causó miedo, incertidumbre y pérdida de plata.