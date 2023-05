María Belén Bernal: condenan a 34 años de prisión al expolicía Germán Cáceres por el asesinato de la abogada en Ecuador

El exteniente de la policía ecuatoriana Germán Cáceres fue condenado este jueves por el asesinato de su esposa, la abogada María Belén Bernal, un caso que conmovió al país sudamericano.

Cáceres deberá enfrentar ahora 34 años y 8 meses de prisión por el femicidio de Bernal, la pena máxima en Ecuador para ese delito, informaron medios locales.

"Me siento conforme porque es lo máximo que determina la norma. Sin embargo, esto no me devuelve a mi María Belén. Seguiré en las calles", dijo la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, en rueda de prensa tras conocer el fallo.

A finales del año pasado las autoridades ecuatorianas informaron de la captura de Cáceres, quien estaba prófugo en Colombia.

En esa instancia, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que recibiría "todo el peso de la ley".

El caso de Bernal, de 34 años, conmocionó a Ecuador el 11 de septiembre del año pasado, cuando la abogada desapareció después de ingresar a la Escuela Superior de Policía, en el centro norte de Quito, para encontrarse con su esposo.

La primera en denunciar la desaparición de Bernal fue su madre, quien desde entonces inició una campaña para encontrar a su hija, además de denunciar la supuesta negligencia de parte de las autoridades.

"¿Dónde está María Belén Bernal?", preguntaban los medios y coreaban manifestantes en las calles, en su mayoría mujeres, mientras la Fiscalía revelaba que Cáceres se había fugado.

Días después, el cuerpo de Bernal fue encontrado sin vida en un cerro cercano al complejo policial.

Lasso llegó a ofrecer una recompensa para quien ofreciera información que permitiera ubicar a Cáceres, y ordenó reforzar el operativo de búsqueda para resolver un caso que sembró dudas sobre la actuación de la policía y volvió a poner el foco en la violencia contra las mujeres.

Abogada respetada

María Belén Bernal tenía 34 años, era originaria de Quito y había estudiado derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, además de completar una maestría en Litigación Oral en la California Western School of Law.

Había logrado convertirse en una respetada litigante, en un ámbito en el que se la reconocía por su gran conocimiento de los procedimientos penales.

Manifestantes habían reclamado respuestas a la Policía.

Uno de los casos más conocidos que le tocó enfrentar fue la representación de la familia de Alejandro Páliz, quien murió en marzo de 2021 después de ser atropellado por una patrulla de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito.

En ese caso, de acuerdo a medios locales, Bernal logró demostrar la responsabilidad que habían tenido los agentes, con una maniobra intempestiva que impidió la reacción de Páliz para evitar el accidente.

En el momento de su desaparición, la abogada trabajaba para la firma Defensa Penal Group y era parte del grupo de seis mujeres que llevan casos enfocados mayormente en materia penal.

Bernal había llevado también casos de agresión sexual, violencia de género, defensa a policías, pensiones de alimentos y otros, según señaló en su momento el diario ecuatoriano El Universo.

Bernal era consciente de que su labor como penalista le había granjeado enemigos.

De hecho, a mediados de 2022, mediante una publicación en la red social TikTok, había dado dos nombres a los que responsabilizaba de antemano si algo le llegaba a pasar.

Sin embargo, tan pronto se conoció su desaparición, la Fiscalía ecuatoriana descartó los dos nombres que ella había señalado en el video, después de que estableció que el principal sospechoso en el caso era su esposo, el teniente Cáceres.

Según medios locales, Cáceres y Bernal se habían casado en 2017.

La pareja vivía en la zona de Conocoto, en el sur de Quito, con Issac, de 13 años, hijo de una relación anterior de Bernal.