Cronología del caso por abuso sexual que llevó a Juan Darthés al ostracismo

El caso del actor Juan Darthés se inició en el año 2018, cuando la actriz Thelma Fardin le inició una causa por delito de violación, en un hecho ocurrido en 2009, del cual la justicia brasileña lo absolvió este sábado.



El 4 de diciembre de 2018, Thelma Fardin radicó la denuncia penal por abuso sexual agravado contra el actor Juan Darthés, en la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género (Uecvg) del Ministerio Público de Nicaragua, pues la presentación judicial debía realizarse en el país donde ocurrió el hecho a investigar, ya que el principio de territorialidad que rige en Argentina no permitió iniciar el proceso en nuestro país.



La denuncia se produjo por hechos consumados en 2009 durante una gira de la novela Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años y él 45.



Luego, el 11 de diciembre de 2018, con apoyo del colectivo Actrices Argentinas hizo pública la denuncia, donde la víctima relató que la violación ocurrió el 17 de mayo de 2009 en una habitación del hotel Holiday Inn de Managua, luego de una presentación del elenco en un centro comercial de la capital del país.





El 20 de diciembre de 2018, Juan Darthés dejó la Argentina y viajó junto a su familia a Brasil, su país natal con la intención de "rehacer" su vida.



El 24 de mayo del 2019 la defensa, por medio del abogado Fernando Burlando aseguró que no hubo relación sexual.



El 17 de octubre de ese mismo año, la Fiscalía de Género de Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada y solicitó una orden de captura, a nivel internacional.



El 22 de octubre, la defensa de Darthés solicitó a las autoridades nicaragüenses, a través de su abogado César Guevara, que se investigue el pasado de Fardin para que descarten dudas de si la denunciante sufrió abuso sexual o no.



La justicia de Nicaragua rechazó investigar a la actriz y pidió su extradición, pero Brasil, no tiene el principio de territorialidad, sino de nacionalidad, asumiendo la competencia para todos los delitos cometidos por sus ciudadanos y Darthés tiene nacionalidad brasileña, por ese motivo el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo, en Brasil.



El juicio oral comenzó el 30 de noviembre de 2021.



Más tarde, Actrices Argentinas compartió un vídeo con testimonios de actrices que sufrieron acoso por parte de Darthés.





El 20 de octubre del 2022, el actor negó haber abusado sexualmente de la actriz y dio su versión de los hechos, aunque evitó contestar preguntas de la Fiscalía y de la querella al declarar por primera vez en el juicio en Brasil.



Este sábado se conoció el fallo en el que el actor fue absuelto por la Justicia de Brasil, al considerarse que no se pudo comprobar que haya existido acceso carnal y que cualquier otro tipo de abuso sexual se encuentra prescripto por el paso del tiempo.