Liberaron a Marcelo Corazza, pero seguirá sometido a la investigación

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en 2001 y actual productor del mismo programa, fue liberado por decisión de la Justicia. El hombre permanecía detenido tras una investigación por corrupción de menores.

Según información judicial, Corazza fue liberado este lunes por la mañana, aunque quedará procesado por corrupción de menores y exhibiciones obscenas. Además, fue embargado por 2 millones de pesos.

Su libertad la recupera desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde está detenido desde hace varios días luego de la denuncia que hicieron dos jóvenes en octubre del año pasado. Por su parte, los otros tres acusados continuarán con prisión preventiva en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Corazza fue el primero de los cuatro detenidos en ser indagado por el juez en lo Criminal y Correccional 48, Javier Sánchez Sarmiento, y el fiscal Patricio Lugones, en los tribunales de la calle Lavalle 1170, acusado por "asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores".

En ese momento, el ex Gran Hermano negó la acusación en su contra y dijo que no conoce a ninguno de los otros detenidos por el caso, pero no quiso contestar preguntas del juez ni del fiscal.

"No tengo nada que ver con esto, estoy pasando por el peor momento de mi vida, no puedo creer que esté pasando. Desconozco a las personas que me nombraron. Mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa", había expresado al ingresar a tribunales.

Y agregó: "Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que me puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios".

Según fuentes allegadas al caso, son once las víctimas identificadas y la causa se inició con la declaración de dos menores en octubre pasado.