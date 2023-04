Detienen a un comisario por presunto encubrimiento en un crimen

Un comisario fue detenido este martes, acusado de haber encubierto a los sospechosos detenidos por el crimen de Lautaro Morello, quien fue calcinado en diciembre del año pasado en una causa que también se investiga la desaparición de Lucas Escalante, visto por última vez hace cuatro meses cuando salió de Florencio Varela junto a la víctima fatal.



El comisario es Sergio Enrique Argañaraz, acusado del delito de "encubrimiento calificado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público".



Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal de la causa, Daniel Ichazo, lo indagará este miércoles a las 10, tras establecer que el jefe policial, actualmente titular de la Comisaría 4ta. de Bosques, en primer lugar se negó el 10 de diciembre de 2022 a recibirle la denuncia por "averiguación de paradero" a la madre de Escalante, quien en ese momento era buscado junto a Morello.



Además, el fiscal le endilga haber ayudado a Cristian y Maximiliano Centurión, los dos detenidos con prisión preventiva por el crimen, al eludir la investigación del homicidio, ya que la familia le aseguró ese mismo día que uno de ellos había estado el día anterior con ambos jóvenes.

UN COMISARIO PRESO POR EL CRIMEN DE LAUTARO Y LA DESAPARICIÓN DE LUCAS

- Es el comisario Sergio Argañaraz, ex titular de la comisaría 4ta de Varela

- Lo acusan de encubrir a los acusados, entre ellos al hijo del comisario Francisco Centurión, jefe de Argañaraz. pic.twitter.com/ny14huJjLt — Vía Szeta (@mauroszeta) April 11, 2023





Sin embargo, Argañaraz no tomó alguna medida con esa información aportada hasta el 12 de diciembre cuando le recibió la declaración testimonial.



Según las sospechas, el comisario también obstaculizó la tarea de la Justicia para encubrir a los imputados debido a que entre los días 14 y 15 de diciembre hubo un allanamiento en la casa de Francisco Centurión, padre y tío de Cristian y Maximiliano, pero no cumplió con ninguna de las directivas dispuestas por la fiscalía.



Por todo ello, Ichazo pidió la detención de esta autoridad policial, que fue avalada por el juzgado de Garantías interviniente.

Una prueba clave y más detalles

Este lunes se cumplieron cuatro meses de ocurrida la desaparición y el fiscal espera un cotejo de ADN sobre pelos y huellas hallados en el Toyota Ethios del uniformado Centurión para determinar si pertenecen al muchacho buscado.



Este vehículo fue secuestrado el 15 de marzo pasado en una sede policial de Quilmes en la que funciona el enlace de la fuerza provincial con Interpol y en la que presta servicio el mayor de los Centurión.



"No se halló sangre, pero se detectó que al auto le cambiaron el asiento trasero por completo, lo que resulta sospechoso ya que es un vehículo medianamente nuevo y no quedó registrado en el libro de novedades de la institución. Además de que lo maneja exclusivamente él (por Francisco Centurión)", detalló un pesquisa.



De acuerdo con el investigador, la prueba se realizará no solo con el perfil de Escalante, sino también con el de las víctimas y presuntos victimarios.



"El fiscal Ichazo trabaja muy bien, nos informa de todo, se presenta en cada rastrillaje y la Policía Federal también. La causa avanza, lenta, pero avanza", dijo Romina Escalante, hermana de Lucas y quien consideró como positivo el hallazgo de "indicios" en el Ethios.

Lucas Escalante



En tanto, en marzo último el Gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan dar con el paradero de Escalante.



Cristian y Maximiliano Centurión continúan procesados con prisión preventiva como "coautores" del delito de "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía" en perjuicio de Morello.



Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a la víctima del crimen para salir a festejar el triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a en bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.



El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del 15 de diciembre a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante.



En tales circunstancias, fueron arrestados los Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.



En una filmación de una cámara de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian Centurión cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.