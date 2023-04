Su ex la abusó, la apuñaló y lo condenaron: el calvario de la víctima

El jueves, la Justicia de Mendoza condenó a Jonathan Leonel Sassone Herrera a 10 años y 8 meses de prisión. El hombre había sido atrapado por transeúntes mientras apuñalaba a su pareja en el mes de diciembre, en la intersección de calle Rioja y Buenos Aires, en pleno centro. Luego de varios episodios y con dos fiscalías investigando, ahora el calvario terminó y la víctima relató que ella y su familia finalmente tienen "un poco de paz".

"Es bueno saber que al menos existe justicia. Lo imputaron y lo condenaron. Esto me da un poco de paz a mí y a mi familia, especialmente a mi mamá que ahora está mejor, puede descansar un poco. Pero no me siento feliz porque no me gusta que alguien me tenga odio o rencor y yo sé que él si lo tiene", le dijo la víctima, una joven de 28 años, a MDZ.

Pese a que su expareja fue condenada, su vida no volverá a la "normalidad". De hecho, la Justicia le notificará si el sujeto en cuestión sale antes de los 10 años y, en ese caso, deberá estar preparada. A su vez, tendrá que denunciar nuevamente si recibe amenazas de agresor o de la familia de este.

"Estuve presente en la audiencia y lo vi por video. Él sabía que iba a ser condenado, pero yo le conozco los gestos previos a sus ataques y noté que estaba nervioso y muy enojado conmigo. La verdad es que no estoy muy bien porque creo que diez años es poco, pero como no me mató no le pueden dar más de lo que le dieron", agregó esta estudiante de enfermería.

Las heridas que le provocaron a esta mujer.

El caso de la joven salió a la luz luego de que su padrastro buscara de manera desesperada un abogado penalista para enfrentar las audiencias durante el mes de febrero. Al contactarse con este diario, su madre relató llorando que tenía miedo de que en cualquier momento su hija fuera asesinada.

"Si tengo que exponerme a las cámaras lo hago, pero esto que le hizo a mi hija no tiene nombre. Es un femicidio que no terminó de cometer y todo empezó porque mi hija no quiso volver con él. Con mi pareja la acompañamos hasta la parada del micro para que vaya a trabajar y la esperamos cuando vuelve, porque sabemos que adentro de la cárcel hay gente que paga para hacerle daño a los que están afuera, y este tipo es capaz de todo", expresó Doris, la madre de la víctima.

El hecho se produjo en el clima de festejo mundialista, tan solo dos días antes del partido final que le dio la victoria a Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Esta situación generó que el caso pasara casi desapercibido, excepto para los transeúntes que caminaban por calle Rioja y Buenos Aires ese 16 de diciembre por la noche.

Ella había salido de una clase junto a su amiga cuando, en cuestión de segundos, lo vio abalanzarse sobre su cuerpo.

"Fue todo muy rápido, fueron segundos en donde yo lo veo y grito '¡Policía!'. Con la cara seria, sin decirme nada, sacó del bolsillo derecho un cuchillo y me empezó a apuñalar. Yo trataba de cubrirme el cuello, la yugular y él me daba en las costillas, pero gracias a una faja que tenía puesta el cuchillo se frenó ahí", dijo. El hombre utilizó un arma blanca tipo tramontina para atacarla.

Y agregó: "Entre cinco hombres intentaban sacármelo de encima y no podían, hasta que llegaron más y lograron tirarlo al piso y sacarle el cuchillo. Con el otro brazo él me agarró del cabello, me arrancó muchísimo pelo y me tiró, después me golpeaba la cabeza contra el suelo. Yo creo que si no hubiesen estado ellos, yo no lo estaría contando, creo que me mataba".

La joven quedó en shock y fue trasladada al Hospital Central. Recibió dos puntazos el brazo izquierdo -uno revestía mayor gravedad que el otro-, una puñalada en la espalda y un corte en la cabeza. A su vez, también ingresó al nosocomio con golpes.

Ese día, el enojo del acusado se desató tras ser notificado de una prohibición de acercamiento. Es que, dos semanas antes -el 5 de diciembre- Sassone Herrera intentó prender fuego la vivienda en donde vive la chica junto a su hija. "Llegué a mi casa y apenas vi eso grité, saqué a mi hija de ahí y corrí porque no sabía en qué momento tiraba algo y se prendía fuego. Eran dos bidones de cinco litros que estaban volcándose hacia el interior de mi pieza".

Pero no se trató del único antecedente: hubo amenazas de muerte, ahorcamientos y abusos sexuales. "La primera agresión fue a principios de 2022. Él me ahorcaba y no me metía piñas ni cachetadas porque en mi casa iban a notar las marcas, pero hubo dos asfixias que me dejaron inconsciente y me despertó con un vaso de agua en la cara", relató la denunciante.