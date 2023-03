La otra hipótesis que analiza la Justicia por la muerte de la joven brasilera que cayó de un sexto piso

La joven que este jueves murió tras caer de un departamento del sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, por el que está detenido un empresario vinculado al agro, tenía 26 años y era de nacionalidad brasilera, y los investigadores intentan determinar si fue víctima de un homicidio o si sufrió un ataque de nervios o un brote psicótico que la llevó a arrojarse al vació tras discutir con el dueño de casa.



El sospechoso, Francisco Sáenz Valiente, permanece detenido y el juez de la causa, Martín Del Viso, quien subroga el Juzgado en lo Criminal y Correccional 31, y el fiscal que inició la investigación, Santiago Vismara, aguardaban una serie de peritajes para indagarlo como sospechoso de homicidio.



Según lograron reconstruir los pesquisas mediante el relato de testigos, la noche del miércoles el empresario concurrió a cenar con un grupo de amigos, entre los que se encontraba una joven con la que mantiene una amistad desde hace cuatro años y que estuvo presente cuando ocurrió el hecho.



Esta mujer, cuyas iniciales son J.M.M., también de nacionalidad brasilera y de 37 años, llevó como invitada por primera vez a ese tipo de cenas a Emilly Rodrígues (26), la víctima.



Los investigadores establecieron que esa noche el grupo de amigos cenó en Gardiner y, luego, concurrió a tomar algo a un bar de Palermo.



Ya de madrugada, el empresario, junto a su amiga J.M.M., Rodríguez y una tercera mujer, también amiga del resto, se dirigieron al departamento del sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, a metros del shopping Patio Bullrich.



Según los sabuesos, luego de una noche de excesos, aparentemente Rodríguez cerca de las 9 sufrió un ataque de nervios tras una discusión con el dueño de casa, por lo cual la mujer comenzó a correr por el departamento.



Se cree que a esa altura, la tercera joven que había concurrido ya se había retirado, por lo que en la propiedad quedaban Sáenz Valiente, su amiga y Rodríguez.

La joven fallecida

De acuerdo a la reconstrucción que lograron elaborar los investigadores policiales y judiciales, la mujer brasilera se mostraba muy agresiva e intentó abrir una ventana que da al frente del edificio, pero como no pudo, llegó a una ventana de una habitación que da al pulmón de manzana y se arrojó.



Esa versión, ahora deberá ser corroborada en base a pruebas científicas, entre ellas la autopsia, y recién después se espera que pueda ser indagado Sáenz Valiente.



Lo que llamó la atención es que la amiga del empresario, la mujer identificada con las iniciales J.M.M., presentaba una serie de lesiones en las manos y rasguños.



"Son signos de pelea. En principio, el dueño de casa no tenía lesiones, pero también se ordenó un peritaje para que se establezca si también presentaba lastimaduras producto de algún forcejeo", dijo una fuente.



Vecinos del edificio llamaron al 911 y personal de la comisaría Vecinal 1A se dirigieron al lugar y constataron el cuerpo de Rodríguez en una zona de difícil acceso.



Una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) auxilió a la víctima y la trasladó a un hospital Fernández, pero llegó muerta.



Los policías de la comisaría hallaron al sospechoso en su departamento y a J.M.M. en el hall del edificio, por lo que ambos fueron demorados aunque, luego el juez Del Viso ordenó la detención del empresario y liberó a la chica.



Ahora, la declaración de esta mujer es clave para determinar la posible responsabilidad del hombre en un supuesto crimen.



"Tanto el juez como el fiscal aguardan una serie de peritajes clave, entre ellos la autopsia, para poder escuchar la versión del empresario sobre los hechos", dijo a Télam un informante, que además aclaró que "hay que establecer si la mujer se tiró o la tiraron, y si lo hizo ella, en qué contexto tomó esa decisión".



Rodrigues llegó al edificio en una camioneta Jeep Compass Longitude gris, modelo 2022 y patente AF 548 MZ, que quedó estacionada en la vía pública y que ayer fue revisada por los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Policía de la Ciudad.



El vehículo está radicado en el partido bonaerense de Lanús y tiene tres infracciones de tránsito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Por otra parte, los pesquisas también buscaban a la tercera mujer que estuvo en el departamento de Sáenz para tomarle declaración testimonial.



Distintos vecinos que fueron entrevistados contaron que eran frecuentas las fiestas en el departamento del empresario y que se realizaban cualquier día de semana, que duraban toda la noche y que eran habituales lo gritos.



Los policías de la comisaría que revisaron el departamento hallaron botellas de bebidas alcohólicas, pero en principio no encontraron drogas, dijeron las fuentes.



"El departamento tenía varias habitaciones y en todas ellas había ropa de mujer, especialmente ropa interior. Varios amigos contaron que era habitual que el empresario llevara a su casa a sus amigas y que ellas se quedaran a dormir", contó un investigador, quien agregó que "de hecho, todas las piezas tenían la cama deshecha, como si hubiesen sido usadas recientemente".