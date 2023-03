"Masacre de Flores": conmovedor testimonio del único sobreviviente tras la última audiencia del caso

Matías Bagnato confirmó en sus redes sociales que después de varias semanas de lucha, la jueza de ejecución penal 1, María Jimena Monsalve, le negó la libertad condicional a Fructuoso Álvarez González, autor de la "Masacre de Flores" y dijo: "Cada vez que pide su excarcelación, mi vida se pone en pausa".

En un escrito presentado por la propia magistrada se informó que "no se da lugar al pedido de incorporación de Álvarez González al instituto de libertad condicional, respecto de la pena de prisión perpetua impuesta".

Ante el conocimiento de esa noticia, Bagnato, único sobreviviente del hecho, utilizó sus redes para agradecer: "Me acaban de notificar que la jueza denegó la libertad condicional a Fructuoso Álvarez González. Por ahora continua preso. Quiero agradecer el apoyo incondicional y amor de todos ustedes. Créanme que solo, me sería imposible soportar todo esto".

Al ser consultado sobre si está conforme con los motivos que dio Monsalve para rechazar el beneficio, Matías sostuvo: "Los argumentos fueron contundentes. Ella plasmó y manifestó todos los resultados de los informes que se le hizo a Fructuoso Álvarez desde el equipo interdisciplinario del Penal de Ezeiza".

Además, señaló que la jueza le dio la oportunidad de dialogar para darle los motivos por los cuales el autor de la "Masacre de Flores" no debía ser liberado: "Me junté la semana pasada y le expresé lo que vivo cada vez que tengo que atravesar la situación y lo que sería para mí si este ‘monstruo’ saliera".

El año que viene se van a cumplir 30 años de la tragedia y a lo largo de estas décadas este hombre se puso al hombro su lucha para que el asesino cumpla la totalidad de la condena en la cárcel.

"Cada vez me cuesta más y estas instancias me generan bronca, impotencia porque no entiendo como después de semejante crimen aun hoy tengo que continuar con mi lucha contando y reviviendo lo que pasó", manifestó.

Y agregó: "Siempre lo digo, él expresó que quiere terminar con mi vida, entonces eso hace que la causa sea emblemática no solo porque mató y quemó viva a cinco personas, sino su decisión constante de matarme. Cada vez que pide su liberación mi vida se pone en pausa y eso es muy destructivo".

El sobreviviente también expresó que los homicidios es algo que no podrá sacarse nunca de su mente y lo acompañará por el resto de su vida: "Me levanto y me acuesto pensando en mis viejos y hermanos".

En el último tiempo el entrevistado contó que recibió amenazas pero que no puede dar mayores detalles ya que todo se encuentra en proceso de investigación: "Este año terminé en un hospital internado. Me sobrepasó la situación, estoy cansado".

Por último, y con relación a cómo serán sus días tras la última decisión de la Justicia, indicó que estará con custodia policial las 24 horas del día por lo menos durante un año y que espera que por algunos meses no haya otro pedido de excarcelación ni nuevas decisiones judiciales al respecto: "Es lo que más deseo, no me da la cabeza ni el cuerpo para tolerarlo. Cada solicitud es una trompada que me hace revivir el 17 de febrero de 1994. Quiero vivir en paz". El autor de los crímenes

La "Masacre de Flores" ocurrió el 17 de febrero de 1994, cuando Fructuoso Álvarez González incendió de forma intencional la vivienda de los Bagnato ubicada en el barrio porteño de Flores.

Las pericias confirmaron que este sujeto arrojó dos bidones con combustible y prendió fuego la casa en la que fallecieron José Bagnato, de 42 años, su esposa Alicia Plaza, de 40, sus hijos Fernando, de 14, y Alejandro, de 9, y Nicolás Borda, de 11, un amigo de los chicos que se había quedado a dormir aquella noche trágica.

El único sobreviviente fue Matías, quien luego de los crímenes se refugió junto a su abuela y comenzó la lucha por el pedido de justicia que continúa hoy.

Para la Justicia, Álvarez González asesinó a la familia porque no pudo cobrarles la deuda de 180.000 dólares que reclamaba.

Años antes del hecho, él y el padre de Matías, eran socios de la fábrica de zapatillas de los Bagnato. Un año después del ataque el acusado fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Nº 12, pero en 2004 y al tener ciudadanía española fue trasladado hasta el país europeo donde se le otorgó la libertad.

En 2011 fue recapturado en Argentina tras reiteradas amenazas contra Bagnato donde aseguraba que iba a matarlo. Desde ese momento se encuentra preso en el Complejo Penitenciario Federal 1 en Ezeiza y a pesar de los diversos pedidos de libertad, hasta el momento no se la otorgaron.