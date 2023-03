Video: se conoció el momento exacto en el que golpearon a la moza de la Arístides

Una moza de un bar de la calle Arístides Villanueva fue brutalmente golpeada por una pareja de clientes. Ambos sujetos fueron finalmente detenidos.

El hecho se produjo durante la madrugada del lunes en el bar Maldito Perro, ubicado en calle Arístides Villanueva 135, de Ciudad. Durante el horario de cierre, cerca de las 3.05, Agustina, una moza de 21 años se encontraba atendiendo a dos sujetos cuando se produjo una discusión con dos clientes.

En cuestión de segundos, los sujetos comenzaron a gritarles a los trabajadores del bar y, en cuestión de segundos, la empujaron y golpearon con un vaso en la cara. En un video compartido por las redes sociales se logró ver el momento exacto de la agresión. Allí, se logra ver que la joven de 21 años termina en el suelo, mientras que el resto de sus compañeros intenta defenderla.

En medio de un verdadero clima de enojo, algunos clientes que observaron la secuencia persiguieron a los agresores por calle Arístides e intentaron lincharlos en la vía pública. Minutos más tarde, personal del lugar efectuó la denuncia correspondiente y mantuvieron diálogo con el doctor Bazán, de la Oficina Fiscal 2, quien dispuso la detención de los sujetos.

Los mismos fueron identificados por las iniciales como C. A. de 40 años y J. P. de 35 años.

Hace tan solo algunos días, MDZ realizó una recorrida por calle Arístides Villanueva luego de que algunos comerciantes, vecinos y trabajadores resaltaran la grave situación que viven. De hecho, remarcaron la creciente inseguridad y el accionar violento de sujetos que frecuentan los bares, restoranes y otros negocios.

Entre los comerciantes que decidieron hablar de la situación, Mauricio Cabrera, dueño de Maldito Perro explicó la grave situación que vive en el bar.

"Pasa de todo... por ejemplo, a nosotros se nos sientan clientes que toman. llegan al estado de ebriedad y nos dicen que no nos van a pagar. La situación está complicada; yo tengo seguridad privada y ocho cámaras en el local, pero no alcanza. La Policía nos dice que no pueden hacer nada", indicó a este diario.