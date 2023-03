Video: robaron un auto, se tirotearon con la policía y murió un ladrón

Un delincuente menor de 16 años resultó abatido tras tirotearse con efectivos de la Policía Bonaerense, mientras que otros dos resultaron detenidos y un cuarto prófugo, tras robar un automóvil en el barrio porteño de Parque Patricios y ser perseguidos tras un control vehicular en el partido provincial de Lanús.

El rodado, un Volkswagen Voyage con cuatro ocupantes se dio a la fuga a la altura de la localidad de Villa Jardín, por lo que se inició un seguimiento. La persecución se extendió por cinco cuadras hasta que el automóvil chocó contra un vehículo estacionado.

En ese contexto, los ocupantes, que ya venían disparando durante la huida, continúan los disparos contra la Policía mientras intentaban escapar a pie. Ante el intercambio de disparos, uno de los delincuentes resultó herido y fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde fue atendido por un orificio de bala en el abdomen, pero finalmente falleció. En tanto, otros dos delincuentes fueron aprehendidos y un cuarto logró darse a la fuga.

Al solicitar informe sobre el auto en el que se trasladaban los delincuentes, resulta ser robado en Parque Patricios a un chofer de Cabify horas antes.

Los ocupantes del Voyage fueron identificados como Ramiro F. (19 años) Lautaro V. (17) Agustin G. (16), este último muerto horas después en el hospital. Durante la requisa se les secuestró una pistola calibre 22 largo marca Bersa con tres municiones y un cuchillo.

"Entran y salen en menos de dos horas"

El jefe de Gabinete y secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, informó que "los delincuentes son de Barrio Pampa, que es una villa de Valentín Alsina y venían jugados sin importarles nada".

"Después de robar, trataron de evadir controles a alta velocidad, dispararon contra los policías. Veían muy cebados para no ser detenidos. Era a todo o nada. Fueron momentos muy intensos. Por suerte nuestro personal resultó ileso. Estaban tan jugados que podrían haber matado a un policía o a un peatón", evaluó Kravetz en declaraciones al programa "Tardes Policiales" por XLFM Radio.

Asimismo, aseguró que tanto los dos menores como el mayor tenían antecedentes y remarcó que habría que terminar con esa situación en la que a veces "los jueces en lugar de enviarlos a un Instituto de Menores los envían nuevamente a las casas".

"Lo que uno ve a diario es que el problema no es la edad de imputabilidad sino la resolución del tema del menor. Cuando es inimputable, el padre, la madre la abuela o quien esté a cargo va a la comisaría y lo retira sin importar lo que hizo. Y si es imputable, lo que hace el juez es mandarlo a la misma casa donde inició sus situaciones problemáticas", explicó.

Asimismo, agregó: "Conozco un montón de casos en los cuales menores de 14 años entran por robo de auto y es un delito gravísimo que es el que provoca más muertes en ocasión de robo. Entran y salen en menos de dos horas. Ahí hay un problema de que la gravedad no está relacionada con la edad".

"El segundo tema es cuando el chico que es mayor de 16, el juez, por cómo son las leyes argentinas, lo vuelve a mandar a la casa en caso de que no vaya a un Instituto. Va a la misma vivienda donde inició sus situaciones problemáticas. Y la casa, a diferencia de lo que dice el Código Civil de la Nación con el concepto de familia, no es la familia amorosa, ideal que nosotros pensamos", precisó. Diego Kravetz.

Kravetz fue más a fondo y consideró que "los chicos que tienen problemas con la ley, en general vienen de familias que tienen una cultura delincuencial" y añadió que "si no es la familia, es muy probable que sea el caso de su pasillo o cuadra, con su barrita de amigos que se dedican a lo mismo".

En ese sentido, remarcó: "Si se pudiera, y en eso hay que pensar cómo hacerlo y con qué recursos, habría que sacarle el menor a la familia, a la madre al padre o a quien sea responsable y llevarlo a otro lado. Y si querés con otra familia, pero no puede vivir mas en esa casa, porque sino termina siendo parte de esa situación delictual de la casa".

Además, Kravetz pidió "cambiar las leyes y cuando un menor tiene causas por delitos, automáticamente que pierdan la tutela los padres y no vuelva a la misma casa, porque es el núcleo del desastre". Por último, reveló que en el caso de los menores hay "una gran cantidad de horas de ocio", al tiempo que indicó que en esa zonas de Lanús la deserción escolar es alarmante, porque "el 50 por ciento de los chicos no termina la escuela primaria y el 80 por ciento no finaliza la secundaria".