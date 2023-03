El dramático relato de "La Kami" en TikTok: "Nos chorearon todo"

La reconocida influencer cordobesa de TikTok, Kami Franco, contó en sus redes sociales que durante las últimas horas fue víctima de un robo en su departamento. Los delincuentes incluso se llevaron hasta "los ahorros para comprarse un terreno".

El hecho se produjo el sábado por la noche y la joven decidió subir un video para contar la grave situación que vivió al llegar a su departamento. Entre lágrimas, "La Kami" dijo que un grupo de ladrones entraron a su casa y "les robaron todo".

Los sujetos ingresaron al domicilio tras barretear la puerta y saquearon la casa mientras no se encontraba nadie en el lugar. Según el relato de la tiktoker, revolvieron toda la casa para buscar una importante suma de dinero.

"Me entraron a chorear. Todo nos chorearon. No sé qué vamos a hacer, amor. Teníamos la plata ahorrada de nuestro terreno, de nuestra hija, de nuestra familia. No lo puedo creer”, dijo Kami en video de su cuenta de TikTok.

Entre las cosas que les robaron se encontraba el dinero que habían ahorrado junto a su pareja, El Moneda. La idea era usar esos billetes para comprar un terreno y construir una casa para la familia que forman junto con su pequeña hija Roma.

"Kami" y "El Moneda" son dos reconocidas figuras de Instagram y TikTok, luego de que su historia se hiciera conocida durante la pandemia. La pareja se conoció en 2020, durante una fiesta clandestina y, según ellos, "fue amor a primera vista".

Desde ese momento, la joven pareja comparte la intimidad de su vida a través de las redes sociales y hasta los viajes que organizan a la Costa argentina. Así, ganaron más de 3 millones de seguidores.

"Gente estamos muy mal. Salimos a comprar la comida y demoramos como una hora. No sabemos qué hacer porque teníamos nuestro sueño de comprarnos una casa y no estábamos en la mala", explicaron los jóvenes en otro video.

Y agregaron: "Me había comprado un tele porque quería abrir un local (de ropa) y ni siquiera se lo llevaron. Vinieron por la plata. Ni siquiera la compu".