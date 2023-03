Cruento crimen: a Sofia la ahorcaron y le pegaron un balazo en la nuca

Sofía Belén Vicente, la joven de 22 años que el jueves había sido encontrada en un pozo ciego de un campo tras permanecer desaparecida desde el sábado último en el partido bonaerense de Olavarría, fue asesinada de un balazo en la nuca y tenía signos haber sido ahorcada con una soga, según confirmó el resultado preliminar de la autopsia.



El informe, que también determinó que no había signos de abuso sexual, fue recibido en las últimas horas por la fiscal Paula Serrano que investiga si en el crimen participaron al menos dos personas.



Fuentes de judiciales informaron a Télam que el preliminar de la autopsia determinó que la víctima recibió un disparo en la nuca y que tenía signos de ahorcadura a lazo, es decir con un cable o una soga.



En principio, el médico legista no determinó aún si la causa de muerte fue por el tiro, por el ahorcamiento o si fueron cometidos al mismo tiempo.



Además, el cuerpo estaba atado en los pies y sus ojos estaban vendados, por lo que los pesquisas sospechan que el ataque fue cometido por más de una persona.



La fiscal Serrano continuaba con las diligencias para identificar a el o los agresores a través de las cámaras de seguridad municipales y privadas, entre otros elementos de prueba.



En tanto, este viernes por la noche unas 5.000 personas participaron de una movilización, convocada por la Casa de la Mujer, desde el Paseo Jesús Mendía a la municipalidad de Olavarría para pedir Justicia por Sofía.



“Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”, fue uno de los cánticos de los familiares y vecinos de la víctima, que marcharon con banderas negras y carteles con la foto de la joven, bajo la consigna "Olavarría, ciudad del horror".



Una tía de esta chica fue una de las oradoras del acto en la que dijo que "Sofía era paciente psiquiátrica" y que por eso no les creyeron de la desaparición.



"No nos creyeron, nos decían 'está en la playa' y ella estaba a los gritos pidiendo auxilio", aseveró la mujer, que recibió el aplauso de la multitud.

La víctima





El hallazgo del cuerpo de la víctima, quien había sido vista con vida por última vez durante el Festival de Doma y Folclore realizado en Olavarría, ubicado en el centro-sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ocurrió el jueves en un predio situado en avenida Del Valle, prolongación Oeste, camino a Crotto.



Dos personas que trabajaban en la zona avisaron a la Policía a raíz de un olor nauseabundo que provenía de un pozo de unos dos metros de profundidad, por lo que personal de la comisaría local se presentó de inmediato.



Los efectivos constataron que adentro había un cadáver de una mujer que resultó ser el de la joven desaparecida desde el sábado 4 de marzo tras ir al festival en el predio de la Rural de Olavarría.



La fiscal Serrano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en ese distrito, Departamento Judicial Azul, supervisó en el lugar del hallazgo las tareas de Policía Científica y de Bomberos.



Desde un primer momento, los peritos observaron lesiones en el cuerpo que pudieron haber sido provocadas por terceros y determinaron que se trató de un crimen.



Durante la búsqueda, tras recibir la denuncia por averiguación paradero, los investigadores habían obtenido el dato de que podía haberse dirigido a la ciudad balnearia de Mar del Plata, mientras su familia dijo que necesitaba asistencia médica y farmacológica.