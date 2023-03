Terribles detalles del asesinato de una joven que fue arrojada a un pozo ciego

La joven de 22 años que este jueves fue encontrada asesinada en un pozo ciego de un campo, tras permanecer desaparecida desde el sábado último en el partido bonaerense de Olavarría, tenía los pies atados, mientras que los investigadores aguardaban el resultado de la autopsia y analizaban las cámaras de seguridad para tratar de determinar si existe alguna imagen que haya captado a el o los autores del femicidio.



"No pude reconocer el cuerpo por el estado de descomposición, lo que vi solamente lo vi en una película de terror. La vi desnuda pero no pude terminar de ver porque era una cosa irreconocible, quedé en estado de shock", dijo al canal Crónica Televisión Mariela, tía de Sofía Belén Vicente, cuyo cuerpo fue hallado ayer por la tarde en un campo de esa ciudad ubicada a unos 350 kilómetros de la Capital Federal.



Los pesquisas confirmaron que los pies de la mujer estaban atados y que solamente tenía puesta su ropa interior, en tanto analizaban las cámaras de seguridad para determinar con quién se había encontrado en la noche del sábado.



"Lo único que sé es que ella se fue a trabajar al festival con su mamá, llegó la noche y dijo que se iba al boliche, pero nunca llegó, nunca supimos más nada", afirmó la tía, quien agregó: "Queremos justicia, que la gente nos acompañe para que no quede impune".



La señora indicó que Sofía había estado internada y actualmente "estaba en tratamiento psiquiátrico y medicada".



El hallazgo del cuerpo de la víctima, quien había sido vista con vida por última vez durante el Festival de Doma y Folclore realizado en Olavarría, ubicado en el centro-sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ocurrió el jueves en un predio situado en avenida Del Valle, prolongación Oeste, camino a Crotto.



Dos personas que trabajaban en la zona avisaron a la Policía a raíz de un olor nauseabundo que provenía de un pozo de unos dos metros de profundidad, por lo que personal de la comisaría local se presentó de inmediato.



Los efectivos constataron que adentro había un cadáver que resultó ser el de la chica desaparecida desde el sábado 4 de marzo.

La fiscal Serrano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en ese distrito, Departamento Judicial Azul, supervisó en el lugar del hallazgo las tareas de Policía Científica y de Bomberos.



En principio, los peritos observaron lesiones en el cuerpo de la víctima que pudieron haber sido provocadas por terceros y determinaron que se trató de un asesinato.



Sofía era buscada desde el fin de semana tras una denuncia de su familia por "averiguación de paradero". Durante la búsqueda, los sabuesos habían obtenido el dato de que podía haberse dirigido a la ciudad balnearia de Mar del Plata, mientras que su familia dijo que necesitaba asistencia médica y farmacológica.



Tras la confirmación del asesinato, el jefe comunal publicó en su Facebook: "Hoy es un día muy triste y doloroso para Olavarría. Es una terrible noticia para todos. Desde el Gobierno municipal, la Policía, bomberos, y la fiscalía estaremos trabajando para poder brindar mayores precisiones. Por ahora no hay mucho más para decir, tan sólo esperar y acompañar a la familia una vez que tengamos certezas".



Mientras que en las redes sociales comenzaron los pedidos de "justicia" y "basta de femicidios". "¿Puede ser? Claro que sí, lamentable, terrible, doloroso, indignante. Pero todos los medios incluido el mismísimo intendente solo hablaban de las pintadas. De una pared, de un patrullero que parece tener más valor que la vida de una mujer ¡Harta! De las políticas vacías, del hablar por hablar, ¿saben lo que es que te quiten una vida, pueden tener una gota de empatía?. Parece que no", publicó una mujer en Facebook.



Mientras que otra joven escribió: "No te conozco pero me dolés, me dolés en lo más profundo del alma porque soy mujer, me dolés porque nos están matando y nadie hace nada. Justicia por Sofía y por las que ya no están".