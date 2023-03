Balearon un colectivo que llevaba penitenciarios a una cárcel de Rosario

Un colectivo que trasladaba a efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe hacia la cárcel de Piñero de Rosario fue atacado este viernes a la madrugada a balazos a la altura de la localidad de Santo Tomé.

En el ómnibus viajaban junto al chofer diez agentes penitenciarios y ninguno resultó herido. Según se comunicó de manera oficial inicialmente, el peritaje preliminar de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) no descartaba que se tratara de una pedrada, pero luego se informó que fue un disparo de arma de fuego.

"Venía saliendo de la cancha de Colón, a la altura del puente Cilsa, luego de que lo pasé escuché un impacto", contó el conductor del micro al diario UNO de Santa Fe, y añadió: "Pensé que era una piedra porque siempre nos viven tirando, pero un trabajador del servicio se bajó y me dijo que era un disparo".

Tras lo ocurrido, la unidad perteneciente a la empresa Laguna Paiva quedó varada sobe la avenida Luján de Santo Tomé, y el conductor se comunicó con la central de emergencias 911.

El chofer contó también que la escuchar el golpe decidió no parar porque la zona estaba muy oscura, y dijo: "Es la primera vez que me pasa esto, piedrazos sí, siempre nos tiran en Circunvalación, pero más de ahí no pasa", agregó y aclaró que "por suerte ni hubo ningún lesionado"..