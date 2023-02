Corrientes: un joven fue golpeado como Fernando Báez Sosa y el hecho quedó grabado

El caso de Fernando Báez Sosa conmocionó al país y durante las últimas horas se conocieron las condenas que recibieron los rugbiers acusados del hecho. Sin embargo, pese a que el caso pareciera afectar a toda la sociedad, la historia se repite. Un nuevo hecho se conoció en Corrientes y un joven terminó hospitalizado por la golpiza que le propinaron.

El episodio que fue dado a conocer por Radio Sudamericana se produjo durante la madrugada del domingo 29 de enero, en el corsódromo Nolo Alías, en Corrientes. Allí, un joven fue brutalmente golpeado por una patota a la salida del evento y terminó hospitalizado.

En las imágenes se ve cómo un grupo de jóvenes golpea a otro e intentan separarlo de su grupo de amigos. En un momento, logran tirarlo al suelo y pese a que el joven pedía que frenaran la golpiza, llegó un sujeto y le pegó una patada en la cabeza.

Finalmente, la víctima, identificada como Leonardo Chávez (31) terminó internado en un hospital local con severas lesiones en la cabeza.

“Vi que uno de los chicos me pega y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”, contó la víctima a Radio Sudamericana.

En diálogo con esa radio correntina, el joven contó cómo se produjo el hecho: "Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana, cuando a la salida de los carnavales veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers".

Y agregó: "Yo estaba con mis tres amigos, dos de ellos vinieron de Santa Fe para los carnavales. La pasamos bien, no tuvimos ningún problema con nadie esa noche".

En relación al estado de salud, el hombre indicó que recibió golpes en la zona de la cabeza y tuvo pérdidas dentarias. "Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor".

Finalmente, con la llegada de los videos que se viralizaron por las redes sociales, la Justicia correntina logró identificar a cuatro de los agresores. A su vez, se conformó una lista de testigos para agregar a la causa.