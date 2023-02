Brutal asalto en Godoy Cruz: el delincuente le arrancó hasta las uñas

Un nuevo fin de semana sumó más víctimas de la inseguridad en Mendoza. Esta vez, una joven fue brutalmente atacada por un delincuente en Godoy Cruz, quien le propinó golpes de puño e incluso le arrancó las uñas postizas para robarle.

El hecho se produjo el sábado por la noche en la intersección del Corredor del Oeste y Gorriti, en Godoy Cruz. Cerca de las 21, una joven de 26 años se encontraba junto a su novio a bordo de un vehículo cuando, en cuestión de segundos, sintió que un delincuente ingresó por un pequeño espacio de la ventanilla y se le lanzó encima.

El delincuente tomó su celular y, en medio del susto, la joven intentó evitar el robo. En ese contexto, el delincuente comenzó a propinarle golpes de puño y le apretó las manos. Luego, le arrancó las uñas postizas y, frente al dolor, la joven soltó el celular y el ladrón se dio a la fuga.

"Como no soltaba el celular, me pegó una piña y me arrancó dos uñas. Entré en crisis, quería correrlo para que me lo diera y me bajé del auto, pero mi novio me frenó", dijo la joven a MDZ.

Tras el hecho que duró algunos instantes, la mujer explicó que su mano terminó ensangrentada, producto de las uñas que le arrancaron, y no podía moverla. Además, quedó con moretones en la zona del brazo.

"Ese día había abierto la ventana del auto porque estaba lloviendo, pero lo mínimo, como para que entrara aire. Eso fue suficiente para que el entrara por ahí y metiera la mano. Me pegó porque mi reacción fue no soltar el celular", detalló.

Y agregó: "El celular lo repondré y los golpes se pasarán. Lo importante es que no nos pasó nada".