El dolor de la familia Salzmann: "Me robaron 3 veces, a la cuarta mataron a mi novio"

Los casos de inseguridad en la provincia son, lamentablemente, moneda corriente pero durante el último tiempo se percibe mayor violencia contra las víctimas. Este miércoles por la mañana, la familia de Norberto Martín Salzmann se congregó en la puerta de la Cámara de Senadores de la provincia para pedir una política de Seguridad en Mendoza. Tras la muerte del comerciante, su novia relató que vivió otros robos, pero nunca tuvieron un desenlace fatal.

"Vinimos porque queremos pedir Justicia, queremos que a estas personas las puedan encontrar. No puede ser, mi hermano tenía 51 años, hijas, su señora; era una persona totalmente honesta, trabajadora. Estamos todos destrozados, se frenaron nuestras vidas por esto. Hizo todo bien, pagaba sus impuestos, era una persona que se quería ir de vacaciones, había comprado unos dólares para poder irse y nada más, pero entraron a su casa sabiendo todos sus movimientos", dijo Patricia, la hermana de Norberto Salzmann, quien se encontraba muy conmocionada.

El hombre fue asesinado el jueves 16 de febrero por la tarde mientras se encontraba en su domicilio ubicado en calle Mitre y Carril Mathus Hoyos, en Guaymallén. Su casa estaba conectada a su negocio, un lubricentro, el cual fue atacado por delincuentes en busca de dólares.

Los ladrones ingresaron al local, redujeron a la hija del comerciante y la amenazaron de muerte para que les otorgara la plata que tenían bajo su poder. Al ver la escena, Salzmann intercedió y comenzó a forcejear con los sujetos, pero le dispararon en el pecho y murió minutos más tarde. En ese contexto, los delincuentes abrieron una caja fuerte y se llevaron dólares y pesos.

"Lo único que queremos es justicia", dijo la novia de Norberto Salzmann. La mujer indicó que era el cuarto robo que vivía de cerca, pero nunca imaginó el desenlace fatal.

"Me robaron tres veces a mí y agradecí a dios porque no me hicieron nada, la cuarta vez mataron a mi novio. No se puede vivir en este país", agregó.

El crimen de Norberto Salzmann se produjo en Guaymallén.

Un pedido a los mendocinos

Graciela, la prima de Norberto, dialogó con los medios de comunicación presentes y pidió que los mendocinos escuchen su reclamo.

"Siempre lo vemos por los medios de comunicación y pensamos que a nosotros no nos iba a tocar. Pero nos tocó, por eso les pedimos ayuda. A todos los que hayan recibido violencia extrema, violaciones, escuchen. Nosotros somos clase media y hoy tenemos miedo de ir a un banco y que nos roben, miedo de tener un celular, de caminar por las calles o que nos roben los autos. ¡Decimos basta!", puntualizó.

Y agregó: "No queremos politizar, pero queremos que haya una política de seguridad que sea confiable. Queremos que inviertan en seguridad, que pongan más cámaras, no sé como se las van a arreglar. Pero no queremos un asesinato más, no queremos que nadie más sufra esto. Ahora nos van a ver en marchas hasta que haya paz en los lugares, queremos una Mendoza distinta". Norberto Salzmann.

Zona liberada

Tras el crimen de Norberto Martín Salzmann, vecinos explicaron a MDZ que ahora tienen seguridad en las calles principales, pero entienden que se trata de una medida temporaria.

"Hoy hay policías en calle Pedro Molina, Mitre y Mathus Hoyos, pero esto lo tenemos por ahora. A mí hace tres semanas me quisieron robar a media cuadra del negocio de Martín y una señora del barrio se cruzó y me dijo que tuviera cuidado. El problema en general es la barriada que nos rodea. Somos todos laburantes, tanto Martín que lo mataron, como a los jubilados que les robaron", dijo Marcela a este diario.

Tan solo dos días antes de que se produjera el crimen de Salzmann, hubo un violento episodio en la zona contra dos jubilados, a quienes torturaron, golpearon y robaron por más de tres horas.

"Esto de los policías va a durar tres o cuatro semanas y después es tierra de nadie. Antes vivía cerca el exministro de Seguridad de la provincia y teníamos patrullaje cada cinco minutos, pero hoy llamás al 911 y te dicen que tienen un solo móvil y están demorados. Entonces es una zona liberada", detalló la mujer.