Brutal robo y tortura a dos jubilados en Guaymallén: "Argentina murió para mí"

Los episodios de inseguridad en Mendoza son moneda frecuente y el crimen del comerciante Norberto Salzmann, en Guaymallén, conmocionó a todos. Sin embargo, días antes de que se produjeras, hubo un violento hecho en la zona contra dos jubilados, a quienes torturaron, golpearon y robaron por más de tres horas.

"Hoy Argentina murió para mí", relató Alejandro, el hijo de la pareja de jubilados, que vivió horas de angustia en Guaymallén. A través de sus redes sociales explicó que a sus padres les robaron y los torturaron cinco días antes de que se cometiera el crimen de Norberto Salzman. Ambos hechos se cometieron a dos casas de diferencia.

El hecho se produjo el 10 de febrero a las 8 de la mañana, en San José, Guaymallén. Un chico se acercó a la casa de dos jubilados de 75 y 83 años y tocó el timbre. Tras ser atendido por la ventana, el joven explicó que el día anterior su padre "les había cortado el césped y se había olvidado una herramienta en el patio".

En ese contexto, el jubilado fue a buscar lo solicitado y, al abrir la puerta que da hacia el patio de la casa, se encontró con un hombre que lo empujó hacia adentro del domicilio y con una pistola en la mano le pegó, lo ató y lo tiró al piso. Luego, se dirigió a buscar a la mujer, a quien arrastró, ató y la dejó en el suelo.

Con los dos jubilados de rehenes, ingresó otro delincuente y comenzaron a patearlos mientras que a los gritos les pedían "dólares", los cuales las víctimas no tenían. A su vez, buscaron una jeringa y los amenazaron con "inyectarles algo".

La pareja recibió cachetadas y les dijeron a los gritos que "van a cargarse al viejo de m*****". "Mis padres estaban aterrados, llorando", explicó Alejandro.

"Mi mamá comienza a suplicar por la vida de mi papá, quien está muy mal de salud, tratando de apelar al sentimiento de ellos, en calidad de hijos o nietos de alguien. Eso los enfureció más, mientras uno de ellos comienza a cargar en un vehículo, los TV (3), microondas, las pocas alhajas que tenían, la plata de la jubilación (nada), tarjetas, documentos, etc. Desvalijaron la casa, y seguían torturando a mis padres", agregó.

Pese a que se robaron elementos del domicilio, los sujetos además rompieron una mesa, algunos muebles y hasta paredes. Además, les dijeron que volverían por más.

"Mis padres sólo tenían su universo, chiquito, equilibrado, su casa de más de 50 años, que hicieron con todo el esfuerzo y que ahora deben dejar para siempre, para ir a un departamento (cerca de mi hermana), ya que no puedo traerlos por un tema de salud de mi padre", puntualizó el hombre desde España.

Y agregó: "Cargarán con el trauma lo que les queda de vida, nunca en mi vida escuché llorar a mi mamá como hoy, sin poder abrazarla y consolarla, tratando de darle un poco de ánimo desde 14.000 km. Tengo impotencia, bronca, un odio visceral… Echar culpas a esta altura es de necio. No pretendo ni quiero que me prometan nada, no les creo. Hoy destruyeron a dos personitas que lo único que hicieron toda su vida, fue trabajar, criar a sus hijos y nietos y dar amor".

El hombre remarcó que "no puede sacarse de la cabeza a sus padres "atados en el piso, y dos salvajes pegándoles, haciéndoles sentir un terror que va más allá de lo imaginable".

"Solo sé que, si en algún momento albergue cariño por mi país, hoy lo perdí. Hoy la Argentina murió para mi", expresó.