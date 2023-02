Caso Báez Sosa: uno los condenados rompió el silencio con polémicas frases

Blas Cinalli (21), uno de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en 2020 en Villa Gesell, se manifestó públicamente en las últimas horas y dejó frases que sorprendieron.

Este joven, quien deberá cumplir una pena de 15 años por la participación secundaria en el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, envió una serie de mensajes al canal Crónica desde la alcaidía de Melchor Romero.

"Hola. Quería decirte si nos harías el favor de dejar de hablar pestes de mí y de cada uno de mis amigos, ya que nadie ni ninguno de todos nosotros te faltamos el respeto a vos", escribió el rugbier.

"No entiendo por qué tienen tanto odio hacia nosotros. Perdón ya pedimos, seguro no se soluciona nada con eso, pero al menos pedimos perdón por este hecho que pasó; nos escrachan por todos lados. Dejen vivir, no tenemos vida, viven hablando mal de nosotros. Cortenlá, pagar ya estamos pagando desde el primer día", remarcó Cinalli.

En relación al asesinato y al rol que cumplió cada uno para la Justicia, el condenado aseguró: "No ideamos un plan para matar a Fernando. No hubo roles, eso no existió".

"Ayrton (Viollaz), Lucas (Pertossi) y yo estamos un poco distanciados de los otros chicos", en relación a Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Ciro y Lucas Pertossi y Enzo Comelli, los condenados a prisión perpetua este lunes.

"Sí, obviamente fue un hecho horrible, pero yo creo que nosotros ya estamos pagando desde el día uno", remarcó Cinalli.