La reveladora frase de la empleada imputada por un doble crimen

La empleada del matrimonio asesinado en Vicente López, María Ninfa Aquino, fue imputada por la Justicia y durante las últimas horas decidió contar la angustia que vive. En medio del dolor, la mujer reveló que si va "a juicio" por un hecho que no cometió se va suicidar, al tiempo que remarcó que siente "mucha bronca y angustia".

"Si voy a juicio por algo que no cometí, vivo cerca de la Estación de Pablo Podestá y ahí soluciono los problemas. Me mató. Siento mucha bronca, mucha angustia por esto que me están haciendo", indicó "Nina" Aquino en declaraciones a NA.

El abogado de la empleada, Hugo López Carribero, presentará en las próximas horas nuevamente el pedido de sobreseimiento, ya que considera una "cruel injusticia" que la Fiscalía de San Isidro la tenga imputada como cómplice de Martín del Río, hijo menor de la pareja asesinada y principal sospechoso por el doble crimen.

"Yo no tengo nada que ver, quiero el sobreseimiento y confío en que mi abogado, el doctor López Carribero, lo va a lograr. Ando con presión alta, vengo de tener 19. Tengo ataques de llanto, por las noches lloro mucho. No estoy para nada bien, esto es muy doloroso para mí. No sé por qué los fiscales me hacen esto. Me culparon a mí por ese monedero desgraciado", relató.

El lugar donde se produjo el doble crimen.

Aquino aseguró que "siempre" fue "fiel" al matrimonio y explicó que ella se "quedaba sola en la casa cuando se iban de vacaciones". "A la señora le decía que era su fiel empleada. Me quedaba sola cuando ellos se iban de vacaciones 15 o 20 días. No robé nunca nada y eso que estaba sola", detalló.

Asimismo, indicó que no conoce bien a los hermanos Diego y Martín del Río y no sabe si el menor de ellos sería capaz de hacer algo así. "No sé en qué cabeza cabe que me acusen de cómplice de Martín. Yo no hablaba mucho con él. Esto es tremendo. No tengo idea qué pudo pasar por la cabeza de él para hacer esto si es el responsable", sostuvo "Nina".

Y agregó: "Las personas son como animales, por ejemplo, un día me mordió mi perro porque reaccionó mal. Así son algunas personas y hacen cosas que no corresponden".

Respecto del video en el que se ve a una persona caminar cerca de la casa de José Enrique del Río (74 años) y de su esposa Mercedes Alonso (72) con un buzo con capucha, la empleada doméstica fue contundente: "Ese es Martín Del Río y la ropa es del padre. La conozco porque la planchaba todos los días. No sé cómo la obtuvo, pero es del padre".

La mujer reveló que esta situación le provoca que "empeore" su salud y dijo estar "re podrida de las falsas acusaciones". "Conozco poco a Martín del Río, no sé qué pudo pasar por su cabeza. Lo que sí, yo estoy re podrida de las falsas acusaciones. Cualquiera me acusa y no sé quién inventó eso. Me gustaría hablar con Diego por acusarme de algo que no hice. Eso no se hace, soy una pobre vieja", aseguró.

La mujer detalló que "tenía una muy buena relación" con sus patrones y está "cansada" de todo esto. "A la noche me acuesto y rezo. Estoy muy enferma. No tengo que soportar esta injusticia. Dios ve todo y de Dios no se escapa nada, esto tampoco", señaló.

Además, explicó que, al morir sus patrones, se quedó sin trabajo y se le hace "difícil" vivir. "Yo iba del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. Ahora, me ayudan los vecinos a quienes les agradezco, porque después de los dos asesinatos me largaron con una mano atrás y otra adelante", afirmó. Martín Del Río está acusado de matar a sus padres.

Por último, exteriorizó su enojo con la Justicia porque, al principio, "acusaron" a sus hijos de estar vinculados al doble crimen. "Que me digan vieja fea, vieja ignorante no me afecta. Pero no tienen derecho a ensuciar a mis hijos. Mis hijos no son asesinos ni ladrones. A ellos los fiscales ordenaron meterlos en un calabozo lleno de mierda y los desnudaron", remarcó "Nina".

Y cerró: "Ellos no tienen padre porque murió hace 13 años y yo voy a saltar por ellos. Lo que les hicieron no me lo puedo sacar de la cabeza. Eso no se hace, me afectó muchísimo".