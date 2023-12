Fue uno de los homicidios más impactantes del año en Mendoza y podría quedar sin condenas

El homicidio de Santiago Contreras (14) en Las Heras, Mendoza, tuvo fuerte resonancia este año. Un chico de esa edad, presuntamente armado y abatido por un balazo, no son episodios que se den todos los días. Sucedió en septiembre de este año y tiene a dos hermanos imputados, ahora con prisión domiciliaria y con posibilidades de hasta ser sobreseídos en 2024 y no recibir condenas.

Este adolescente murió durante el mediodía del 18 de septiembre pasado, tras recibir un disparo en el pecho. Herido sus allegados lo llevaron hasta el Hospital Gailhac, en donde los médicos informaron su deceso.

El hecho ocurrió en el distrito de El Borbollón, más precisamente en la manzana M del barrio Buena Vista. Viejas rencillas y una disputa entre familias, por motivos aún no del todo claros, generaron un tiroteo de casa a casa.

En esa secuencia fuer baleado el menor, cuya muerte derivó en cuestión de minutos. Con la Policía y los investigadores en la escena, los testigos refirieron a este enfrentamiento y quedaron señalados los Migoni.

Los hermanos Mario y Natacha fueron detenidos, e incluso ella rápidamente confesó haber disparado. Esto se comprobó horas después, ya que la prueba de guantelete reveló que presentaba restos de pólvora en sus manos. En el caso del hombre, este cotejo también dio resultados positivos.

Ante este escenario el fiscal Carlos Torres los imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con penas de 10 a 30 años. Días después del fallecimiento de Santiago quedaron en las respectivas cárceles, hasta que esta semana la situación de los acusados comenzó a mejorar.

Su abogado pidió un control jurisdiccional para revisar las detenciones y la audiencia estuvo a cargo del juez Diego Flamant. No hubo discusiones ya que la fiscalía accedió al arresto domiciliario, en base al avance de las últimas pruebas recolectadas.

Entre ellas se destacan las declaraciones de los vecinos que aseguran haber visto tanto a la víctima como a sus familiares con armas, por lo que se abre la hipótesis de que los hermanos pudieron haberse defendido de un ataque. De hecho su vivienda recibió proyectiles que quedaron marcados en el inmueble.

Ante esto, los detectives que trabajan la causa confiesan que la investigación empieza a inclinarse hacia un homicidio en legítima defensa o en un exceso de la misma. En el caso de la primera hipótesis a los sospechosos no los correspondería condena, en tanto que si prevalece la segunda calificación las penas son de 1 a 5 años, por lo general, excarcelables.

En este contexto, a la fiscalía le resultó razonable que los hermanos accedan al beneficio de estar detenidos en una casa y no en una penitenciaría. Además, justificaron que la la propiedad en la que permanecerán no es la misma barriada, con lo cual no tendrán contacto con los Contreras.

La imputación por ahora no ha variado, aunque si podría modificarse próximamente y más cerca del juicio el año que viene. De declararse una legítima defensa, ni siquiera será necesaria la instancia del debate.

La investigación está en sus últimos pasos, mientras los pesquisas siguen tratando de establecer el móvil. En un principio se mencionó que los conflictos eran por cuestiones vinculadas a drogas, pero también por aquellos días se dijo que Santiago buscaba venganza porque le habían robado una moto.