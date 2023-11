Crimen de la hincha de Rosario Central: el inesperado país en el que estaría oculto el docente buscado

A un mes del crimen de Ivana Garcilazo, la joven hincha asesinada de un piedrazo después del clásico entre Rosario Central y Newell’s, la hermana de la víctima viajó a Bolivia para buscar por su cuenta al docente Damián Reifenstuel, el único prófugo que tiene la causa.

En diálogo con medios nacionales, Silvina Garcilazo contó que en ese país se encontró con una argentina que le aseguró haber visto al docente “limpiando vidrios en un semáforo”. “No tengo dudas de que es él”, fueron las palabras de la testigo.

De acuerdo a su testimonio, varias personas empezaron a contactarlos a través de las redes sociales para advertirles que el sospechoso había cruzado a Bolivia. Entonces, decidió vender un local de estética de su propiedad y un teléfono celular para conseguir dinero y poder viajar a buscar al presunto homicida.

El acusado de matar a la hincha de Rosario Central. Foto: gentileza El Tres

"Sabiendo dónde está (el prófugo), no me voy a quedar sentada sin hacer nada. Para nosotros, el fiscal hace un trabajo excelente, pero con las limitaciones del caso. Creo en la Justicia, pero es muy lenta. Hay que seguir protocolos, pero yo les dije que sabiendo dónde está no me voy a quedar sentada en mi casa sin hacer nada”, explicó Garcilazo, sobre los motivos que la empujaron a emprender por su cuenta la cruzada.

“No vinimos a hacernos los Robin Hood, sólo queremos que la Policía lo detenga”, subrayó Silvina, y concluyó: “Estamos en contacto con autoridades desde que llegamos, nos asesoró el consulado argentino en Bolivia. Vinimos bien asesorados en caso de que lo veamos”.

Ivana Garcilazo. Foto: NA.

El crimen

Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre pasado, cuando volvía del Gigante de Arroyito, estadio en el que se acababa de disputar el clásico rosarino, y apedrearon a un grupo de hinchas de Rosario Central.

La víctima se movilizaba en su moto cuando una baldosa le impactó en la cabeza, a la altura de las calles Montevideo y Ovidio Lagos, cerca del estadio de Newell`s.

Por el hecho, Ariel Cabrera, coordinador de divisiones inferiores de un club de fútbol rosarino ya fue imputado del delito de “homicidio agravado por haberse cometido en el marco de un espectáculo deportivo” y quedó en prisión preventiva por dos años.

Luego de la audiencia imputativa de Cabrera, el fiscal Ávila dijo a la prensa que tenían información de que el prófugo Reinfestuel cruzó a Bolivia por un paso clandestino de la localidad argentina de Salvador Mazza.

Además, la investigación cuenta con un tercer sospechosos que se entregó hace un par de semanas.