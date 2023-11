Conmoción: un policía se disparó y su familia asegura que se quitó la vida tras la final que perdió Boca

Un chico de 23 años, quien formaba parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, se disparó con su arma reglamentaria, quitándose la vida de esta forma. El hecho tomó notoriedad tras una entrevista televisiva que dio al familia, inmersa en un profundo dolor, en la cual aseguran que la decisión estuvo motivada por la derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, este sábado por la tarde noche.

El joven fue identificado como Marcelo Alejandro Morales. Vivía en calle Arturo de Bassi, del barrio Don Orione, el cual se encuentra en el sur del conurbano bonaerense. La madre de la víctima, Verónica, explicó que finalizado el partido su hijo subió hasta el primer piso de la casa. Luego se escuchó un disparo y ella misma lo encontró tendido en la cama.

Si bien una ambulancia llegó hasta el lugar luego de que la familia se comunicara con Emergencias, ya era tarde. El joven, quien se disparó en la cien lateral derecha, había muerto, indica TN.

Marcelo Alejandro Morales (23) trabajaba para la Policía de la Ciudad. Foto: MDZ

El video de la entrevista de la familia al canal Crónica TV se viralizó en las redes sociales. En el mismo se la escucha decir a su madre que "era re fanático de Boca, si perdía estaba mal, deprimido y triste. Decía que Boca no podía perder. Estaba viendo el partido con su hermano y con su papá. Yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar. Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero que ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”.

En tanto, su primo, quien vio el partido junto a él, agregó que “cuando me fui de la casa, al rato me llamó la hermana diciéndome que se había pegado un tiro. Todos los partidos que miraba con él estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos. No amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”.

Centro de atención al suicida

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, debe comunicarse a la línea gratuita 135 (desde Capital y Gran Buenos Aires) y al (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país).